民進黨候選人齊造勢 陳明文：營造團結和勝選氣勢

2018年07月15日 10:54 工商 崔慈悌

年底選戰將屆，民進黨今天召開全代會，上午特地邀縣市長提名人舉行共識營，凝聚選舉動能。選代會召集人陳明文表示，各縣市長提名人一起出場造勢營造團結和勝選氣勢，全黨未來也會動員所有支持者全力以赴，讓民進黨候選人「全部能上」。

民進黨15日舉辦第18屆第一次全國黨代表大會，年底選戰將屆，本次全代會選戰氣氛濃厚，黨中央特地安排縣市長提名人聯合造勢，包括縣市長提名人、立委、各黨部主委都參與共識營活動，並取名為「改革政績一定營」，總統兼黨主席蔡英文親自到場督軍致辭，中午則採便當會模式用餐，凝聚黨內力量。

陳明文今天上午接受媒體堵訪時表示，今天全代會各縣市長提名人都會一起出場造勢，營造團結也營造勝選氛圍，選對會對於每個縣市候選人都有信心，但還沒有完全的把握，所以會全力動員所有支持者，在2018年九合一選舉一定要全力以赴，讓所有候選人都能夠上。

對於前總統陳水扁認為年底選舉，民進黨是「少輸為贏」，陳明文表示，這次選舉民進黨不可能是全贏，「我們都了解」，但會全力以赴，每個縣市都不放棄，尤其在艱困選區會抽絲剝繭，一步一腳印從基層慢慢來擴展實力。

雖然近來年改等爭議引發陳抗，不過他說，希望這次選舉所有人民都能了解民進黨在這兩年來所的事情，改革的路非常艱辛，「但我們都知道不能不改革，希望人民能夠了解，能夠挺民進黨，讓民進黨在2018九合一選舉能夠勝選」。

至於如何拉抬候選人？陳明文賣關子表示「你們看就知道了」，他說，民進黨在雙北策略是步步為營，一步一腳步，彰化縣長魏明谷的選情現在也是「穩定中在成長」，「我們對彰化縣是樂觀的」。

他分析，民進黨現任縣市長大部分都會上，只有少部分選對會的推估會保守一點，不過現任者都做的不錯「應該會贏才對，我們是有信心的」。媒體詢問，如果敗選是否黨主席要負責？陳明文強調「我們會贏的」。

(工商 )