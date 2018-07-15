4年來最大規模！報復整夜遭炮轟 以戰機狂炸加薩40目標

2018年07月15日 10:54 中時電子報 蔡萱

在以色列空襲後濃煙不斷從加薩城市飄出。(圖/路透)

Tonight, IDF fighter jets targeted an attack terror tunnel in southern Gaza, in addition to several terror sites throughout Gaza, among them complexes used to prepare arson terror attacks and a Hamas terror training facility pic.twitter.com/LobKTY2y6F — IDF (@IDFSpokesperson) July 14, 2018

自5月美國將以色列大使館遷至耶路撒冷後，以色列與實際控制加薩走廊的武裝組織哈瑪斯的緊張關係再次升高！以色列稱為報復哈瑪斯14日在24小時之內對以色列發射多達90枚火箭砲，軍方派出戰機狂轟哈瑪斯在加薩的40軍事目標，這也是以色列「自2014年加薩戰爭以來規模最大的攻擊」。

以巴衝突再次站上了戰爭的臨界點。以色列總理內坦雅胡（Benjamin Netanyahu）為了回應哈瑪斯對以色列連夜發射火箭砲攻擊，以色列進行了自2014年加薩戰爭以來，對加薩走廊最大規模的軍事行動，還稱若有需要會採取更多軍事行動。

不過巴勒斯坦方面卻稱雙方已經為此事達成停火協議。巴勒斯坦健康部門也表示，在以色列對加薩的這場空襲中有2名人死亡，還有12人受傷。

以色列國防軍表示，空襲是對超過40個哈瑪斯的軍事目標攻擊，目標包括貝特拉西亞（Beit Lahiya）的軍事總部、在北部加薩走廊沙堤（al-Shati）難民營中的軍事訓練營、武器倉庫。

以色列空襲加薩走廊報復。(圖/路透)

Over the last hour, IDF fighter jets targeted dozens of military targets in four Hamas military compounds throughout the Gaza Strip. The focus of the wide-scale strike was a Hamas Battalion HQ in Beit Lahia pic.twitter.com/nDIxRA4ovn — IDF (@IDFSpokesperson) July 14, 2018

Over the last 15 hours civilians in these cities heard more than 141 red alert sirens as more than 60 rockets rained down on southern Israel pic.twitter.com/jjq19DSmOt — IDF (@IDFSpokesperson) July 14, 2018

內坦雅胡在聲明中表示，「在經過與國防部長、幕僚長以及最高安全指揮部的討論後，以色列決定對哈瑪斯恐怖組織採取強而有力的回應。這也是自2014年加薩以來我們採取最大規模的

軍事行動。」

然而巴勒斯坦對這次的衝突表示，在經過埃及以及國際間的協調與努力後，已經與以色列達成停火協議。以色列則是沒有對停火協議回應。

以色列軍方也在14日於推特上指控，哈瑪斯從加薩走廊在24小時之內，連夜對以色列發射了90枚火箭炮與迫擊砲，以色列南部城市警報聲想了141次，民眾只有15秒的時間可以集中到避難所，而且仍有3名以色列人因此受傷。

在以色列空襲中喪命的巴勒斯坦青年家屬情緒激動，難掩悲痛。(圖/路透)

以色列軍方13日在邊境朝巴勒斯坦抗議民眾投指催淚瓦斯。(圖/美聯社)

以色列還指控13日有上千民巴勒斯坦人在安全圍欄前進行暴力抗議行動，包括投擲手榴彈、釋放爆炸氣球和風箏以及燃燒輪胎，更有1名以色列國防軍人遭到巴勒斯坦人投擲的手榴彈波及受傷。

哈瑪斯也指控有一名巴勒斯坦人在13日抗議行動中遭以色列軍方擊中喪命。

(中時電子報)