民進黨有能力處理兩岸關係 僅1成民調認同

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民進黨執政下的兩岸關係持續僵持，台灣民意基金會今公布民調顯示，有57.8%的人認為國民黨比民進黨有能力處理兩岸關係，僅有10.1％認為民進黨比國民黨有能力，甚至民進黨認同者中，前者還略多於後者。

台灣民意基金會今舉行「2018台灣政黨形象」全國性民調發表會。民調詢問，兩個政黨中，誰比較「有能力處理兩岸關係」？還是兩黨都一樣？結果發現：有 57.8%的人認為相較之下，國民黨比民進黨較有能力處理兩岸關係，10.1%認為民進黨比國民更有能力，18.2%認為兩黨均沒有能力兩岸，4.6%認為兩黨一樣有能力，9.2%很難說、不知道、拒答。

民調指出，在處理兩岸關係的能力方面，台灣人絕大多數認為國民黨比民進黨有能力，兩黨在這方面的差距約 48 個百分點，這無疑是一個巨大的差距，國民黨竟在這方面獲得壓倒性的優勢。

若進一步看交叉分析顯示，認為國民黨比民進黨有能力處理兩岸關係的感覺，四處瀰漫，不分性別、年齡、省籍族群、教育程度、職業背景、地理區域；甚至，民進黨認同者中，認為國民黨比民進黨有能力處理兩岸關係的人還略多於那些認為民進黨比國民黨有能力處理兩岸關係的人，僅關差距只有 0.7%。

此外，民調也顯示，中性選民中，有59％的人認為國民黨比民進黨有能力處理兩岸關係，更別提國民黨認同者中有九成自認為比民進黨有能力處理兩岸關係。

(中時 )

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