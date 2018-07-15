老舊車主抗議空汙法 要求政府出錢協助換車

2018年07月15日 11:36 中時 廖德修

老舊車輛車主要求環保署長李應元下台。（廖德修攝）

自救會成員提出訴求，要求政府購車並無息貸放給車主使用，再按月攤還車款。（廖德修攝）

號稱500輛老舊貨車、吊卡車上午聚集在環保署前，抗議《空汙法》修法後將實施加嚴排放標準，強制淘汰老舊車輛，無異剝奪他們的生存權，政府應該提出合理的配套措施，如果環保署的回應不令人滿意，不排除全體車輛、人員轉往圓山飯店，直接向正在舉行全代會的民進黨抗議。與會者並高喊口號：「老車無罪，還我生計！」、「反空汙、要生存！」

今天是解嚴31周年，「全國老汽車機貨車自救聯盟會」南北大動員，首波以自備營生工具的卡車、吊卡車為主力，上午先在大佳河濱公園聚集，再一路開到環保署，沿途引人注目。前來支援的「左翼聯盟」中央委員林深靖表示，《空汙法》修法後向財團妥協，保護大煙囪，專門向勞動大眾開刀，所謂修法簡直是修惡，方向完全錯誤。

自救會表示，這些老舊貨車都是諸多自營車主的唯一生計，司機平常超時賣命，不過是為了餬口渡日。而且一輛車動輒4、5百萬元，不是說換就能換，政府一定要有配套措施，才能實施汰舊換新。

自救會高雄區代表顏坤泉提出要求，政府應該出資購置新車，由司機無息貸款使用，每月從盈餘中撥出3分之1償還車款，如果生意不好沒賺錢就順延，若車主不再靠這行營生，再由政府收回車輛或出錢買回。

所有老舊汽車抵達環保署後，依序停放在四周的馬路上，自救會幹部與司機輪流站上臨時搭建的講台演講，偶爾會有喇叭齊鳴助威。警方則在一旁蒐證戒護，過程大致和平理性，且因今天是星期日，上街的車輛比較少，對於交通的影響也不太大。

(中時 )