學姊事件惹怒眾人 王世堅幕僚再控：被斷章取義

藝人邰智源在網路節目《木曜4超玩》擔任台北市長柯文哲的「一日幕僚」，一周內創下600萬人次點閱，成功創造話題，而外型亮眼的「學姊」黃瀞瑩更因此爆紅。(翻攝YouTube)

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中時電子報
／綜合報導

日前網路節目《木曜4超玩》製作的「一日幕僚」，成功引發話題，對此，民進黨北市議員王世堅辦公室懷疑，影片是否真的有宣傳市政效果，因此請到黃瀞瑩來到辦公室做報告，不料問話影片曝光後，王世堅團隊被痛批「耍官威」，面對批評聲浪，幕僚沈志霖今再度回應「被斷章取義了」。

網路節目《木曜4超玩》擔任台北市長柯文哲的「一日幕僚」，一周內創下600萬人次點閱，成功創造話題，而外型亮眼的「學姊」黃瀞瑩更因此爆紅。而日前黃瀞瑩卻疑似遭王世堅幕僚「請到辦公室問話」的影片曝光，這讓許多網友砲轟、批評「在耍官威」。

王世堅的幕僚沈志霖今早再度PO文回應，週五下午14:30左右，市府一行人包括黃小姐與至多家媒體同時前來，事前我並不會知道是這種狀況，其中市府多位長官也有到我們辦公室，當時才第一次向我說明這位黃小姐是目前北市府秘書處與網宏合作相關工作的承辦人，當下是突發狀況，因此才會請同仁幫忙錄影直播以便紀錄，另外，基於我那時已認知她是「秘書處相關業務的承辦人」的原因，與我是否「指定找她來報告與否」完全無關。

沈志霖更指出，當時並非只有黃小姐一人前來，現場還有多家媒體、市府秘書、顧問、機要組組長等都在場，一同幫忙黃小姐說明有關台北市政府與網紅合作的相關問題」，只是礙於拍攝角度只拍到兩名市府人員，其中我說到的「我今天請你來」只是一句開啟對話的用語，並非代表我從ㄧ開始就真的要求、指定黃小姐來我們辦公室說明任何事。

最後沈志霖更指控，抓住「我今天請你來」這ㄧ句話，就要講成我說謊、我自己ㄧ開始就指定要黃小姐來、甚至要我道歉，在「政治操作」上當然很容易也可以理解，但這大家仔細想想，這樣真的合理嗎？會不會有點斷章取義了！

對於沈志霖的回應，底下的網友似乎不太買單，「不是心裡有鬼就是臉上有屎」、「整夜就想這些來凹嗎？總之你問話就不對了，你是什麼身份能質問啊？」、「大人好大的官威」、「還在推啊，勇於認錯很難？ 很難？」。

(中時電子報)

王世堅助理沈志霖為一日幕僚 叫柯文哲幕僚過去問話

文章來源：沈志霖 臉書

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