高雄》獲高市道教會支持 陳其邁提宗教新經濟施政方向

2018年07月15日 12:48 中時 林宏聰 、 鄭任南

民進黨高雄市長參選人陳其邁15日上午出席民進黨名為「改革政績一定營」的共識營。（鄭任南攝）

「陳其邁，凍蒜！」高雄市道教會14日舉辦理監事聯席會，邀請民進黨高雄市長參選人陳其邁出席，會中並一致決議支持陳參選高雄市長，場面熱絡；陳其邁表示，未來就任市長後，將與道教會共同努力，推動宗教觀光、發揚傳統文化。

高市道教會理事長洪榮豊說，道教會經過長期觀察一致決議力挺陳其邁，認為他在代理事長、立委任內積極協助推廣道教文化，平時更勤跑宮廟，對地方的了解是對手難以匹敵的。

陳其邁感謝高雄市道教會決議支持，讓他非常有信心為道教文化、為高雄市民做更多事；他也稱讚道教會長期行善，為高雄市民付出，舉例來說，高雄81石化氣爆後道教會規畫掃瘟遶境、攘災火醮，為市民提供心靈慰藉。

提出多項經濟政策的陳其邁表示，高雄宗教文化活動豐富，足以站上國際舞台，包括國際戲獅甲水陸大賽、大社全國鼓陣比賽、內門創意宋江陣、總鋪師活動等，加上宮廟陣頭、七爺八爺、電音三太子及文化表演活動，是台灣獨特的文化資產，未來可深化傳統宗教文化，透過國際宣傳發展宗教新經濟。

他說，高市道教會理事長洪榮豊過去推動全國扶鸞觀摩大會、乞龜祈福觀光文化節等活動均獲得卓越成果，正是宗教新經濟的具體落實，他一旦當選市長，未來希望能與道教會共同打拚，繼續發揚高雄宗教傳統文化。

(中時 )