《幸福路上》獲台北電影節百萬首獎

2018年07月15日 11:48 中時 陳世宗

全片獲台中市政府新聞局補助的國產動畫長片《幸福路上》，在2018台北電影節一舉拿下百萬首獎、最佳動畫片及觀眾票選獎。市府新聞局長卓冠廷說，恭喜《幸福路上》獲獎，這部作品不僅是宋導演個人的嘗試，也是台灣動畫的共同嘗試；台中有幸成為片中的一部分，市府會持續支持動畫，營造友善創作者和原創作品的環境。

《幸福路上》以女主角林淑琪尋找幸福的成長故事，帶領觀眾穿梭台灣80年代至今的各種時代變遷，片中呈現台中市街道、糕餅店、醫院等場景，上映後好評不斷；陸續獲得日本東京、德國斯圖加特、法國安錫動畫影展、加拿大渥太華國際動畫節得獎肯定或受邀參展，這次更拿下2018台北電影節多項大獎。

導演宋欣穎表示，動畫在台灣影視圈一直處於相當邊陲地帶，當她決定把10年前在電影學校寫的腳本做成動畫時，所有人都非常反對，所以一開始找不到投資，雖然她5年前也曾獲金馬創投百萬首獎；但還是找不到投資，後來終於找到投資，如今動畫獲得百萬首獎，感謝粉絲、動畫團隊及所有投資者的支持。

「真的很感動！」卓冠廷表示，恭喜《幸福路上》獲獎，這部作品屢獲肯定，不僅是宋導演個人的嘗試，也是台灣動畫的共同嘗試，台中有幸成為片中的一部分，市府會持續支持動畫，營造友善創作者和原創作品的環境。

卓冠廷指出，市長林佳龍支持ACG(動畫Anime、漫畫Comics、遊戲Games)及影視產業發展，《幸福路上》獲市府拍片補助；市府從104年起並每年舉辦台中國際動畫影展，宋導演並曾經擔任台中國際動畫影展講座嘉賓，也曾協助台中電影放映季設計活動主視覺，片中女主角林淑琪擔任放映季代言人，在宣導電影分級也可見小琪身影。

卓冠廷強調，今年步入第4屆的台中國際動畫影展，已是國內最重要的國際動畫交流平台，除高額競賽獎金，更創下2026件作品競逐桂冠的新紀錄，影展也將在10月11日登場，歡迎國內動畫工作者、動畫科系師生及廣大市民朋友與台中市一起來支持國內動畫產業。

(中時 )