谷辣斯酒駕爭議 徐國勇今再力挺「有信心勝任發言人」

2018年07月15日 11:53 中時 郭建伸

準行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）遭爆4年前因為酒駕被判公共危險罪2個月徒刑，她昨雖稱非常不對，但仍引發外界爭議。對此，將轉任內政部長的政院發言人徐國勇今受訪仍力挺谷辣斯，表示他有信心她能勝任發言人工作，相信谷辣斯以後不會再酒駕。

民進黨今舉行全代會，上午先舉行「改革政績一定營」共識營，由於明天將進行內閣改組交接，但昨爆出谷辣斯曾酒駕消息，引發外界關注。

徐國勇會前受訪指出，谷辣斯第一時間就認錯，錯了就錯了，沒有什麼辯解餘地，她相當懊悔也願意擔任反酒駕代言人。徐說，4年前谷辣斯仍是原民台主播、至今無再犯紀錄，在與立委吃飯時他也發現谷辣斯真的不會喝酒，喝一口就臉紅。

徐國勇說，「喝酒不開車、開車不喝酒」，強調對於酒駕必須要用最高道德標準，並說這件事是錯誤示範，大家要引以為鑑。不過徐也力挺谷辣斯，強調他有信心谷辣斯可勝任發言人工作，「我也相信她以後不會再有這種事情（酒駕）發生。」

由於徐明天將轉任內政部長，媒體詢問將接掌天下第一大部內政部，壓力是否很大？徐說，每個工作都會有壓力要克服，他以前擔任內政委員會立委，對相關工作並不陌生；擔任發言人時，也都參與內政部向政院報告法案，對於這個工作他會全力以赴。

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(中時 )