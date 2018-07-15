《翻爆旺美食》人氣無法擋！料鮮味美好粥到

人氣無法擋！料鮮味美好粥到

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中時電子報
綜合報導

◎基隆廟口廣東粥 飽足感100%

基隆美食一級戰區「廟口夜市」，藏有各式各樣的美食，而若要找「粥品」，那麼47號攤所販賣的粥絕對是相當出色，店家的菜單中有廣東粥、皮蛋瘦肉粥、玉米雞肉粥、鍋燒粥等各式粥品，其中廣東粥最為特別，從豬肝到小章魚，堪稱「海陸大雜燴」，且「俗擱大碗」，飽足感十足，好吃又涮嘴。

◎想吃不用搭飛機 道地港味在這

吃膩台式米湯分明的粥，或許可以改改口味，嘗試一下來自香港道地熬煮到粥縻的粥，香港成記粥麵專家雖說是來自香港的粥店，但30年前就新北市永和區竹林路營業至今，堪稱永和當地知名的老店，傳承自香港師傅的熬粥手藝，粥品米粒熬煮成粥縻，入口即化，吸引不少老饕上門，1天可賣出上百碗。

◎超人氣奶香粥 桃園街頭濃醇香

開業至今19年的品味廣東粥，以奶香粥最為出名，不但吃起來有濃濃奶香，搭配皮蛋瘦肉也絲毫不會奇怪，品味廣東粥老闆曾是西餐廳主廚，靠著多次研發才找到最對味的比例，是不可不吃的地方美食。

◎來碗粥吧!生米熬粥 養氣又顧胃

員林轉運站旁新開張的「來碗粥」，年輕老闆陳建勤退伍後就從事餐飲業，煮了12年廣東粥，5年前在員林創業開店，正宗港式粥品做法、用料新鮮，頗受好評。

◎謝清受蚵仔粥 美味陪伴在地人

台南人以牛肉湯當早餐，豪氣程度讓外地人羨慕，因濱海之故，產出不少美味海鮮，海產粥也滋養不少在地人一天美好開始；歸仁公有零售市場「謝清受蚵仔粥」，曾多次獲知名美食節目青睞介紹，開業逾一甲子，用豬骨與魚骨熬成的湯頭甘甜，料多豐富，讓人驚豔。

◎價格連漲 饕客冒險違停為吃粥

在高雄提到海產粥，在地人大多力推這家「香味海產粥」，越夜越多人，滿滿1大碗料多到爆炸，從蝦子、蟹肉管、蚵仔等海鮮大把放相當霸氣，近年價格連翻漲仍嚇不跑客人，而附近不好停車，饕客冒險違停，店家廣播通知移車位也成為特殊奇景。

(中時電子報)

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