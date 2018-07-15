選戰開打！蔡總統措辭強硬 狠批過去政府太怠惰

2018年07月15日 11:58 中時 曾薏蘋 、 方濬哲

蔡英文總統身穿dpp背心、手提公事包出席共識營。（方濬哲攝）

民進黨今全代會前召開「改革政績 一定營」共識營，身兼黨主席的蔡英文總統致詞時，特別把民進黨做到的事，國民黨做不到凸顯民進黨政績；總統說，「這兩年來的急行軍，也許姿勢不夠優雅，但是台灣環境真的太艱難了，過去的政府太怠惰了。」

此外，總統還措辭強硬，提到景氣說，「我想請現在每天批評不景氣、經濟不好的很多政治人物，要不要去看一看，過去國民黨執政期間，這些數據的表現」；提到綠能，她說，「看到國民黨說『以核養綠』，我們實在要問問他們，過去他們執政的時候，養出了什麼東西？」

今天共識營中，蔡英文信心喊話，已嗅出濃濃選戰，總統指出，今天是民進黨的全代會，選在這一天來舉辦共識營，是希望所有府院黨的從政同志一起回想，這兩年來，一起做了什麼。一起來討論，接下來還有什麼需要繼續努力的地方，要共同來迎向年底選舉的挑戰。

總統說，立法院臨時會通過了年金改革相關的《陸海空軍軍官士官服役條例》、《公司法》以及《空氣污染防制法》等重要的修正案。這些修法工作，都是結構面、制度面重大的改革。「我們解決年金破產危機，也提升企業的經營環境、更重要的，也回應民眾對於空氣品質的期待。這些事，換成別黨來執政，他們不想做，也沒有做」。

總統說，推動改革，不是因為它簡單，而是因為它困難。越是困難的事，越要扛起責任。改革，用嘴巴說一說其實很容易，但實踐的痛苦，不親自自己做過一次，都難以體會。相信無論是行政團隊或立院黨團的同仁，對於改革的痛楚，都有刻骨銘心的感觸。「但是，再怎麼百感交集，我們都只能往心裡放。因為改革是承諾，是使命，也是民進黨的宿命。」

總統說，改革的痛苦是什麼？第一，它一定會得罪人。第二，好處一時還體會不到，如果眼光不放遠，看到的就是亂。當然因此第三，改革也可能衝擊民意支持。「這些改革引發的震盪，會讓人誤以為我們做錯了什麼。不過我要和各位說，改革沒有錯」，之所以會被震盪所困擾，是因為社會還沒有理解到，當一起走過風風雨雨的時候，就會有更好的未來，「我也期待這個社會很快都可以理解到，風雨過後，一切都會給我們下一個世代更好的未來。」

總統指出，年底選戰之前，她交付給行政團隊、立院黨團及黨務部門最重要的任務，就是去說清楚：「我們為台灣帶來了什麼改變。我們執政下的台灣，為什麼比國民黨執政的時候還要好。我們民進黨執政，能夠為我們下一代打造什麼樣的未來」。

總統細數，黨產會成立了，被政黨侵占的不當黨產，一件一件被追討。促轉會也成立了，開始清理威權遺緒。這些都不是清算，這是正義的實踐和民主的深化。如果不是民進黨執政，這些改革不會發生。前陣子，已經封存的核四廠，非核家園的理想，在民進黨手上穩健落實。

總統強調，「我們不會讓台灣缺電，我們會讓綠色能源快速發展，而且我們也證明了綠能絕對不貴，比危險的核電更便宜」。「看到國民黨說『以核養綠』，我們實在要問問他們，過去他們執政的時候，養出了什麼東西？」

總統說，也啟動了司法改革，司法的問題不是一朝一夕可以改變的，相關立法修正案都已經送到立法院等待審議。「過去人民所期待，但國民黨一直無動於衷的司法改革，因為政黨輪替，才開始有了頭緒。」

總統又說，國民黨執政下的農田水利會，淪為地方派系的政治工具。「我們不像國民黨，利用執政去掌握農田水利會。反過來，我們推動改革，將農田水利會改制為政府機關，讓它的公益性更強」。「我要請問，國民黨執政會這樣做嗎?」

總統表示，推動社會住宅，也不斷擴充長照的服務，這些從無到有的制度，從2010年就開始說，但是一直到民進黨執政，終於有比較快的進展。

她說，推動了稅改，提高企業的所得稅，明年報稅所得三萬以下的人，基本上是不必繳稅。「如果不是民進黨執政，這些改革有可能發生嗎？」

總統說，國民黨執政的時候，22K一度是年輕人薪資的天花板。民進黨執政後，兩度調整基本工資，還透過政府加薪、鼓勵民間加薪、推動產業轉型的方式，提振勞工的實質所得。所得提升，消費力就會提升。內需能夠成長，經濟就會轉好。這也是國民黨做不到的事。

總統還舉例，執政兩年多來，台灣外銷訂單的額度創下歷史新高，出口是歷年來第二高。股市上萬點的天數，已經超過一年，還繼續在寫紀錄，失業率也是17年來最低。「我想請現在每天批評不景氣、經濟不好的很多政治人物，要不要去看一看，過去國民黨執政期間，這些數據的表現？」

總統說，「我可以在這裡講更多的例子，但是時間不夠了」，等一下要聽賴院長做更深入的說明。「這兩年來的急行軍，也許姿勢不夠優雅，但是台灣環境真的太艱難了，過去的政府太怠惰了，沒有急行軍，台灣根本來不及跟上全球局勢的變化。」

(中時 )