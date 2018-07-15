台中花博外埔園區 樂農館打造4大農作地景

2018年07月15日 11:59 中時 陳世宗

台中花博為呈現在地農民生活及台灣農業發展的真實面貌，邀請到知名建築師龔書章擔任外埔園區樂農館總策展人，整合國內藝術家與新銳創意設計團隊的創作能量，首次打破過去展覽館各展間的區隔框架；以台中從平原、丘陵至山區的代表農作物「稻、果、菇、茶」為主題進行地景創作切入，同時呈現在地農民故事影片，回歸到土地上的人與生活，帶領參觀民眾反思農業的重要性。

農業局表示，地景建築師龔書章曾於2007 年獲得第8屆中華民國傑出建築師獎外，更於台灣建築獎、台灣室內設計大獎、日本商業設計協會JCD 空間設計國際賞、德國iF 傳達設計獎 、優良綠建築獎等國內外獎項中多次獲獎，建築設計專業能力備受肯定；龔書章建築師更積極地參與各項文化藝術領域的跨界展覽、會議和演講，曾擔任《2011-12香港．深圳城市╱建築雙城雙年展－台北館》、《2013台北設計城市展》策展人。

農業局指出，這次台中花博請到龔書章建築師擔任外埔園區樂農館的總策展人，運用建築、空間與美學概念進行整體展覽佈局，以「一方地、千畝田、以農為樂」作為策展核心基調，除大膽打破過去展覽館各展間的區隔框架外，更透過地景創作呈現土地、農業與人之間關係，要讓參觀民眾能有彷彿置身於田野之間的感受，而透過策展團隊的巧思設計，民眾也能選擇站在展館內的天橋上俯看全區。

農業局長王俊雄說，為真實展現在地農民生活及台灣農業發展現況，龔書章建築師以台中從平原、丘陵至山區的代表農作物「稻、果、菇、茶」為主題，進行田野調查及深度訪談，拍攝了《65歲的逆襲－為下一代種一碗放心吃的飯》、《萬能農夫－一顆水果能走多久多遠？》、《新社香菇青農回歸新浪潮的故事》、《春茶的終點－採茶女力大會師》等台灣在地農業故事，將在館內的農村劇場放映，讓將農民成為樂農館的真正主角。

這次樂農館內還有國內知名公共地景藝術家游文富，以竹編結合台灣島嶼地景，構築了一座氣勢磅礡的大山，將成為園區內打卡熱點之一；此外，策展團隊也在館內打造一座真正的穀倉教室以及農田，邀請在地的農友與馬嗚國小師生一起參與展覽的植栽培育、種植與養護，深具教育與傳承意義。

(中時 )