阿扁不去民進黨全代會 改拍影片發聲

2018年07月15日 12:07 中時 劉宥廷

民進黨全國黨代表大會15日在台北登場，原本不排除北上參加的前總統陳水扁，再度透過「新勇哥物語」表示，為了不影響大會秩序與選舉造勢活動，他決定改用4分53秒的影音談話善盡黨代表的建言責任。

陳水扁說，既然叫做民主，社會有不同意見都是正常現象，有不同訴求的社團不是敵人，都可以合作；他指出，應讓在立法院的優秀黨員同志，有更好的發揮和表現很重要，不要變成一言堂、變成甲動表決部隊。

在基層聽到很多黨員同志有不同指教，這不是唱衰，是熱愛本黨而感到非常憂心，陳水扁認為，黨內選舉有競爭是黨的優良傳統，不是破壞黨的團結；僅管民進黨政府2年多來做了不少事與改革，各項數字也都很漂亮，但還有人無感甚至不爽，應謙卑面對問題解決問題，不能以動機論否定不同意見。

陳水扁說，民進黨2014年那樣的好成績已到天花板，2018年地方選舉雖不能超越，但如何少輸為贏就是贏的策略，同樣2020年如何繼續完全執政，現在民調有些煩惱，但絕對有機會逆轉勝，他作為黨員，絕對有責任義務和大家一起打拚，他不會放棄，也希望主席和各位同志不要放棄阿扁。

陳水扁在「新勇哥物語」發表影片表示，他很抱歉不能參加黨代表大會，透過「新勇哥物語」講幾句話，他當黨代表有發言、建言的權利義務，為了民進黨繼續執政、年底選舉有好成績、2020年能繼續完全執政，他身為黨員、黨代表必須善盡義務。

(中時 )