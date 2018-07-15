批柯海選團隊後「下落不明」 姚文智：選舉製造噱頭

民進黨台北市長參選人姚文智15日上午出席民進黨名為「改革政績一定營」的共識營。（鄭任南攝）

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民進黨台北市長參選人姚文智。（鄭任南攝）

民進黨上午舉行「改革政績一定營」共識營，民進黨台北市長參選人、綠委姚文智今會前受訪談及台北市長柯文哲昨進行團隊海選，他表示，如果給他4年的時間，他的團隊會非常堅實，不會離心離德，會以最好的施政來取得選民支持，「而不是在選舉時製造許多噱頭，然後海選之後下落不明」。

談宜科文哲昨海選競選團隊一事，姚文智表示，柯市府4年前沒有團隊所以透過海選的方式尋找人才，「如今還留下來的有幾個？」姚也質疑，柯市府團隊中，年齡在40跟30歲以下的年輕局處首長有幾個？直言他不會在選舉製造噱頭，海選後又下落不明。

媒體也問及，傳出柯市長在與海選應徵者對話時，疑似在重陽敬老金議題上，脫口負面辭彙。對此，姚文智則表示，對於這樣的說法，他自己並不清楚，不用傳來傳去。但重點是年金、敬老津貼是完整的社會福利制度，如何讓世代間的公平原則或圓滿的政策，這應是市府未來要推動的。

此外，民進黨今舉行全代會，上午先舉行「改革政績一定營」共識營，姚文智今天也首度與民進黨新北市長參選人蘇貞昌同台，媒體詢問，提名至今才跟蘇同台的感覺如何？姚笑說，「非常自然」，今天本來就是民進黨的團結大會，所有的縣市長都聚再一起，全國上下一心，只要持續擦亮「綠色執政，品質保證」的招牌，最後一定會得到勝選。

(中時 )

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