不滿被外界批評 蔡英文：要有信心 把成績大聲地說出來

2018年07月15日 12:44 中時 曾薏蘋 、 鄭任南

非民進黨籍的陳建仁副總統15日上午在蔡英文總統的邀請下，出席民進黨名為「改革政績一定營」的共識營。（鄭任南攝）

民進黨今全代會前召開「改革政績 一定營」共識營，身兼黨主席的蔡英文總統致詞時，對黨內沒有對外溝通頗有微詞；總統說，「如果我們什麼都沒有做，這樣的批評，就必須承受。但我們遇到的問題，是我們做了，但是大家不清楚。這代表我們整個府院黨的對外溝通，是不足的。」

昨天共識營致辭，蔡英文總統細數民進黨政績後指出，「剛剛所舉的哪一個例子，不是我們在野時的主張？哪一件事，不是上一次執政，我們想做，卻因為沒有國會多數，而力不從心的？」現在，都做到了。既然做到了，就要有信心，把成績大聲地說出來。「大家要去說清楚，我們為臺灣帶來了什麼改變」。

總統說，如果在政府、在國會、在輿論上奮戰的議題，沒有辦法讓基層理解。「如果在跟反動、保守的勢力對抗的過程中，沒有辦法讓大眾知道。那當然是我們的問題，有問題，需要的不是抱怨，我們要去解決問題」。如果現在溝通的方式效果不好，那就換一個方式，直到人民可以理解為止。不必妄自菲薄，更不必因為唱衰的聲音，或是許許多多的假消息，而自亂陣腳。

蔡英文指出，假消息滿天飛的問題，在座很多委員也向她提出警訊，務必要正視假消息傳播的嚴重性。行政部門、立法部門，還有黨部，絕對不可以漏接輿情，更要做好橫向聯繫，用最快的速度做好澄清、以最快的速度把正確的消息傳遞出去，絕對不能放任錯誤的資訊造成傷害。

蔡英文也請今天在場2018選舉各縣市的候選人，站起來讓大家看一下；總統說，執政的過程中，中央政府、地方政府都是一體。新的提名候選人，也要利用這個機會來告訴政府，哪些地方做的不夠，需要再強化，也希望把基層的聲音和我們分享。我們也有各地黨部主委在場，希望今天在溝通共識營的過程，誠實面對我們的挑戰，發揮最大共識的決心，讓民進黨2018選戰可以選得成功、選得好。

(中時 )

民進黨新北市黨部主委余天15日上午出席民進黨名為「改革政績一定營」的共識營。（鄭任南攝）

民進黨立委高志鵬15日上午出席民進黨名為「改革政績一定營」的共識營。（鄭任南攝）

民進黨立委管碧玲15日上午出席民進黨名為「改革政績一定營」的共識營。（鄭任南攝）

環保署長李應元15日上午出席民進黨名為「改革政績一定營」的共識營。（鄭任南攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌15日上午出席民進黨名為「改革政績一定營」的共識營。（鄭任南攝）