油價連漲警報暫歇！汽、柴油各降0.2、0.3元

2018年07月15日 12:33 工商 彭暄貽

美中兩國貿易戰爭有擴大跡象引發市場擔憂恐危及全球景氣，衝擊國際原油價格趨緩走跌，中油宣布周一（16日）凌晨零時起，調降各式汽油價格每公升0.2元，柴油價格每公升也便宜0.3元。民眾面臨的加油漲價壓力，暫告舒緩。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.0元。

中油表示，依浮動油價機制計算，本周95無鉛汽油應調零售價為30.6元，超過30元，依據經濟部5月11日公布之油價平穩機制，中油吸收1/4調幅，汽、柴油每公升各吸收0.2元，各種無鉛汽油及超級柴油實調零售價與上週公告零售價比，各調降0.2元、0.3元。

先前原油供給吃緊，油價在3年半新高徘徊，避險基金不斷做多原油，推升國際油價一路攀揚、墊高。所幸，利比亞港口重開，恢復對外輸出原油，緩和原油短缺憂慮，布蘭特原油出現兩年最大跌幅，一度暴跌近7％，每桶價格下探73.40美元，為2016年2月9日來最大單日跌幅。

無獨有偶，在市場情況偏空之際，美國又公布2,000億美元的中國關稅清單，引發投資人擔心會衝擊成長、拖累原油買氣，牽動國際油價反轉下滑。

分析師指出，國際能源署（International Energy Agency, IEA）最新報告認為，在全球多地生產及供應問題的影響下，油市備用產能幾乎已全開，意謂未來任何的生產中斷，可能都將導致油價攀高。

不過，石油輸出國組織（OPEC）最新月報表示，今年全球石油日需求量預估將年增165萬桶，達9,885萬桶，明年推估將年增145萬桶，此將帶動全球石油需求量首度超過每日1億桶的大關。惟此推估值是基於全球貿易爭端能夠很快獲得解決，貿易關稅不至於大幅提高的基礎上；一旦貿易戰持續，未來需求前景恐將出現較大變數。

影響所及，紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨7月12日收盤下跌0.05美元，成為每桶70.33美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油則上漲1.05美元，每桶達74.45美元。在多空因素交錯牽動下，推估短線國際油價走勢將維持70~80美元區間震盪。

(工商 )