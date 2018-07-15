陸媒：中美貿易戰危機在前 應踏實推動人才培養

2018年07月15日 12:50 中時 楊家鑫

中國大陸全力應對中美貿易戰的同時，也不斷反思自身。中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」刊文稱，在中美貿易戰中，應當看到大陸的產業、科技，與世界先進水準的差距還不小。要搞好科學基礎研究，就需要培養大量的優秀人才，其根本在基礎教育，但「中國同時擁有最好和最差的基礎教育」現狀若不改變，不僅高端人才將繼續流失，適合未來產業發展的高素質勞動力亦將減少。這恰恰是大陸最應當引發重視和警醒的領域。

中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」日前刊登「危機在前，我們應該踏實做點什麼？」文章指出，從中美貿易戰開始，大陸輿論場上就開始了幾種討論。其中，理性且有建設性的一種是「從這場被迫接招的危機中，我們應當看到自己的差距，而非沉浸在經濟快速發展、社會巨大變化的喜悅中而不自覺。 」

文章稱，近年來大陸的科技事業發展和科技創新能力進步明顯，但關鍵核心技術創新能力同國際先進水準相比還有很大差距。

文章認為，回顧兩百多年來的世界工業發展史進程，有一個規律不可回避，那就是產業發展的前提和基礎是科學的突破。尊重科學和產業發展規律，踏實研究，而不是光想著掙快錢，是危機中人們應當達成的共識，也是大陸實現真正轉型升級的必由之路。

文章指出，搞好科學基礎研究的最根本邏輯，就是需要培養大量的優秀人才。基礎研究的根本在基礎教育，基礎教育的根本在中小學教師。

文章強調，「中國同時擁有最好和最差的基礎教育」的現狀若不改變，長此以往，不僅高端人才將繼續面臨流失窘境，適合未來產業發展的高素質勞動力亦將減少。這恰恰是中國最應當引發重視和警醒的領域。

文章稱，中國歷來不缺乏居安思危的辯證思維。危機出現之時，亦是機遇存在之刻。如此，若干年後當回顧這場危機的歷史，或許也才會感激這「當頭一棒」、「斷然一喝」給這個國家、這個民族帶來的警醒之感。

(中時 )