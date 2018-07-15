MLB》輸球之後 紅雀火了總教練

紅雀隊本季戰績不理想，球團管理高層確定解雇總教練麥西尼（見圖），希望下半季成績有所改善。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導
紅雀板凳教練施爾特（左）將擔任球隊代理總教練。（資料照／美聯社）

聖路易紅雀今天主場2：8輸給辛辛那提紅人之後沒多久，球團宣布解雇總教練麥西尼（Mike Matheny）、打擊教練馬布里（John Mabry）及助理打擊教練穆勒（Bill Mueller），由板凳教練施爾特（Mike Shildt）擔任代理總教練。

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紅雀總裁兼執行長小德威特（Bill DeWitt Jr.）透過聲明表示：「過去六個半球季，總教練麥西尼一直為球隊做出許多貢獻，我很感激他的付出，僅代表整個紅雀球團，祝福麥西尼未來一切順利。」

這是紅雀隊自1995年由約根森（Mike Jorgensen）取代托瑞（Joe Torre）之後，第一次在球季中更換總教練，棒球營運部總裁摩澤利亞克（John Mozeliak）說：「要做出這些（更換總教練）決定很不容易，但我們考量過球隊進入下半季，領導團隊改變是必須的。」

麥西尼現年47歲，在2011年11月14日加入紅雀隊，生涯在聖路易獲得591勝474敗，2012到2015年率隊四度打進過季後賽，其中2013年晉級到世界大賽，他也是除了拉魯薩（Tony La Russa）、史汀斯特（Red Schoendienst）及赫佐格（Whitey Herzog）後，第一位在紅雀隊執教至少1000場的總教練。

紅雀隊本季目前47勝46敗，在國聯中區暫居第三。

(中時電子報)

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