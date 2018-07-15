力挺Kolas不再犯 洪孟楷：徐國勇上次掛保證的是吳茂昆

將接任行政院發言人的Kolas Yotaka遭指曾酒駕，她14日表示，4年前確實曾酒駕，酒駕就是不對，當立委後以自身經驗為例勸選民不要酒駕，也願擔任反酒駕終身志工。(中央社)

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中時電子報

準行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）爆出酒駕爭議，對此，將轉任內政部長的政院發言人徐國勇力挺Kolas，表示他有信心她能勝任發言人工作，相信谷辣斯以後不會再酒駕。國民黨文傳會副主委洪孟楷表示「徐國勇相信？之前你也曾相信吳茂昆沒有違法呀！」並列出一連串徐國勇曾「相信」的人事物，指出過去近兩年時間徐國勇的每個「相信」，到最後不是被戳破、就是被打臉。

Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）遭爆4年前尚擔任記者時，因為酒駕被判公共危險罪2個月徒刑，她昨雖稱非常不對，但仍引發外界爭議。對此，將轉任內政部長的政院發言人徐國勇今受訪仍力挺谷辣斯，表示他有信心她能勝任發言人工作，相信谷辣斯以後不會再酒駕。

國民黨文傳會副主委洪孟楷在臉書表示「徐國勇相信？之前你也曾相信吳茂昆沒有違法呀！」即將轉任內政部長的發言人徐國勇跳出來幫Kolas講話，說相信她不會再犯，但過去近兩年時間徐國勇的每個「相信」，到最後不是被戳破、就是被打臉，就像之前也「相信」吳茂昆並無違法，現在卻被監院彈劾，徐國勇的「相信」已無可信，還是徐國勇用行動來教Kolas，無論遇到什麼，硬拗就對了？

洪孟楷問，過去徐國勇曾經相信過什麼？他曾在勞基法修正時說「相信台灣好老闆佔多數」，又說「相信立委聽到勞工的聲音」，所以政府就不需保障勞工？又在呂秀蓮籲參選台北市長時說「相信蔡總統會跟她見面」，但直到現在好像不曾聽聞；最經典就屬極力幫爭議不斷的吳茂昆辯護，「相信他沒有違法」結果卻不到40天下台，目前監院彈劾，徐國勇的相信，徹底破功！

洪孟楷說，過去民進黨政府總愛打著正義大旗，說「酒駕零容忍」，但怎麼遇到了Kolas就轉彎，還是徐國勇擔心Kolas不上任，他就無法交棒去接內政部大官，因此極力捍衛，也要Kolas週一如期上任！

他最後表示，人民只看一件事情是否前後態度一致，Kolas曾酒駕但都不願承認後自我反省，如今被踢爆才改口認錯，這已非一位政務官因有行為，而徐國勇的相信就像空頭支票滿天飛，這樣廉價的保證，人民不要！

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷臉書

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