陸官媒：美國貿易「恐怖陷阱」衝擊全球產業鏈和價值鏈

2018年07月15日 13:00 中時 楊家鑫

中美貿易戰持續增溫，中共黨媒《人民日報》也不斷刊文回擊，稱美國白宮以單邊貿易保護主義行徑製造「恐怖陷阱」，肆意衝擊全球產業鏈和價值鏈。隨著美國對世界開火的勁頭越來越足，恐慌情緒在全球市場四處彌漫。此外，美方指責中方反制行動沒有國際法律依據，其實恰恰是美方單方面發起貿易戰沒有任何國際法律依據。美國「301條款」肆虐一時，臭名昭著，各方必須齊心協力重新把它關進世貿組織規則的籠子裡。

中共黨媒《人民日報》刊登評論「恐怖陷阱衝擊全球產業鏈和價值鏈」指出，白宮以單邊貿易保護主義行徑製造「恐怖陷阱」，肆意衝擊全球產業鏈和價值鏈，這絲毫不意味著美國有獨霸天下的實力，更不是什麼值得竊喜甚至炫耀的事情。事實上，美國國內的焦慮情緒在不斷滋長。《華盛頓郵報》等媒體進行的民調顯示，高達73%的受訪者擔心貿易戰傷及自身。

評論指出，美國單方面把國內法延伸到國際事務中，動輒制裁別國，濫用長臂管轄攪亂了國際經貿秩序，對各國企業都是一個巨大的威脅。世界經濟已經形成緊密聯繫，構成高效運轉的全球產業鏈和價值鏈。關稅和非關稅貿易壁壘的增加將減緩新技術的擴散，導致全球生產率和投資下降。全球產業鏈和價值鏈一旦發生混亂甚至斷裂，世界經濟無疑會元氣大傷，恢復進程將十分緩慢。

評論強調，白宮通過打壓正常技術外溢、對跨國公司進行政治勒索等行徑製造的「恐怖陷阱」，嚴重衝擊全球產業鏈和價值鏈，給世界經濟復蘇前景蒙上濃厚陰影。

中國國際經濟交流中心研究員張茉楠認為，現在美國重拾「301條款」完全背離全球多邊貿易的規則框架，是赤裸裸的利益需求。既不符合全球貿易規則框架，也未必能讓美國獲取最大利益。美國現在宣稱的所謂「公平貿易」，實際上是借「公平」之名，行「貿易保護主義」之實。

(中時 )