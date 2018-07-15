喝茶 吃筍 尋好蜜! 感受三峽農特產品的無限魅力

新北市長朱立倫上午參加三峽農特產品推廣活動。（陳俊雄攝）

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新北市長朱立倫頒贈特等獎匾額給得主王維誠。（陳俊雄攝）

為推廣三峽農特產品，新北市政府與三峽區農會周末在三峽長福橋及祖師廟舉辦「2018三峽農特產品聯合行銷推廣展售會」，新北市長朱立倫15日上午也頒獎給三峽地區春季碧螺春綠茶評鑑比賽特等獎王維誠及綠竹筍評鑑比賽冠軍。

朱立倫表示，三峽區由於氣候溫暖、日夜溫差大且雨量均勻，土壤含有豐富的有機質，因此孕育出各項農產品，包括茶、綠竹筍及蜂蜜，都深受各界認同好評。全台特有的茶樹-青心柑仔，完全不噴灑農藥的種植方式，讓小綠葉蟬能夠吸吮茶嫩葉，製作出來的蜜香紅茶，品嚐起來有淡淡的自然果香及蜜香；「碧螺春」綠茶，白毫多，茶乾形狀細緊彎曲似螺形，香氣清淡，茶湯碧綠清澈，鮮活爽口，葉底嫩綠明亮。

此外，新北健康三寶的綠竹筍肉質白嫩，甜分、水分十足的綠竹筍，有媲美水梨的「梨仔筍」美名，而全台唯一有機綠竹筍產銷班就在三峽，讓大家吃得安心。

他表示，三峽區農會是全台灣第一個農會，至今已有超過百年的歷史，雖然說是個老農會，但是老農會有新思維，不但積極配合新北市政府來推動安全又安心的農業，更努力輔導安全農法的種植方式，來提升新北市三峽農產品的價值並創造農業新商機。

三峽區農會理事長林文良表示，今年春茶生長期間雨水豐潤、採收時氣候穩定，使得茶樹生長良好，品質優良。

今年拿下三峽地區春季碧螺春綠茶評鑑比賽特等獎的王維誠，與父親王考廷共同經營傳承百年的三峽安坑「建安茶行」，原本從事研發工作，將科學的新思惟運用到製茶上，配合氣候、濕度、及茶菁狀態來微調製茶手法，並不時向父親請益，才能做出真正的好茶。

農業局表示，展售會以「峽旅食尚」為活動主題，邀請大家來三峽作客，品嚐美食。會場除了有蜜香紅茶、碧螺春、綠竹筍、蜂蜜等各種在地農特產品展售外，現場還安排許多的舞臺表演、廚師料理秀，茶點試吃及DIY體驗，消費摸彩抽大獎等好康活動，讓大家在周末假期，除了逛老街、祖師廟，也來「喝茶 吃筍 尋好蜜」，感受三峽農特產品的無限魅力。

(中時 )

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