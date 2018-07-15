青春真漢子 來場三對三籃球賽對決

台中市警察局第六分局舉辦三對三籃球賽對決！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時
第六分局為在暑假期間，特結合轄內「朝馬國民運動中心」等，舉辦「青春專案～城市盃三對三籃球賽」。（陳世宗翻攝）

台中市政府警察局第六分局為在暑假期間，讓學子們能有正當休閒活動，特結合轄內「朝馬國民運動中心」、「D-LIVE運動世界」，於7月14日、15日在「朝馬國民運動中心」三樓，共同舉辦「青春專案～城市盃三對三籃球賽」。

警方指出，此次「青春專案～城市盃三對三籃球賽」活動，分為社會組、高中組及國中組等賽程，計有137組各路好手參加，角逐最後的勝利。

活動開幕時，由與會嘉賓及參賽選手，共同宣誓反毒聲明，現場並舉辦防制少年涉毒及販毒、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團、防制少年被利用從事色情產業等青春專案四大主軸宣導及青少年菸害防制教育宣導活動；建立青少年正確法律觀念與知識，以達預防犯罪宣導及遏止少年吸菸效益，另為響應政府環保政策，現場並免費致贈不鏽鋼環保吸管宣導品，加強市民環保概念。

分局長陳武康表示，籃球運動目前深受國人喜愛，且據研究打籃球可以控制體重及改善體型，也可讓青少年遠離3C產品的文明病，才擇於「朝馬國民運動中心」舉辦本次活動，亦可推廣西屯區居民熱愛運動並善用該運動中心所提供之游泳、健身等設施。

警方指出，為維護市民生活安全打造安心的生活環境，是警察天職，六分局持續在「治安維護」、「交通安全」及「為民服務」等三大面向繼續努力，加強推動運用民力及友善通報網等重要作為，在警民合作維護下，預防犯罪等防範未然的觀念漸深入社區，有效降低刑案發生數、提升案件破獲率；使台中市治安更加平穩安全，成為治安宜居模範城市，共同營造更「互信、安全、溫馨」的生活環境。

(中時 )

喝茶 吃筍 尋好蜜! 感受三峽農… 為2020亞太管樂節暖身 台南市管…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。