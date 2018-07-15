青春真漢子 來場三對三籃球賽對決

2018年07月15日 13:06 中時 陳世宗

第六分局為在暑假期間，特結合轄內「朝馬國民運動中心」等，舉辦「青春專案～城市盃三對三籃球賽」。（陳世宗翻攝）

台中市政府警察局第六分局為在暑假期間，讓學子們能有正當休閒活動，特結合轄內「朝馬國民運動中心」、「D-LIVE運動世界」，於7月14日、15日在「朝馬國民運動中心」三樓，共同舉辦「青春專案～城市盃三對三籃球賽」。

警方指出，此次「青春專案～城市盃三對三籃球賽」活動，分為社會組、高中組及國中組等賽程，計有137組各路好手參加，角逐最後的勝利。

活動開幕時，由與會嘉賓及參賽選手，共同宣誓反毒聲明，現場並舉辦防制少年涉毒及販毒、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團、防制少年被利用從事色情產業等青春專案四大主軸宣導及青少年菸害防制教育宣導活動；建立青少年正確法律觀念與知識，以達預防犯罪宣導及遏止少年吸菸效益，另為響應政府環保政策，現場並免費致贈不鏽鋼環保吸管宣導品，加強市民環保概念。

分局長陳武康表示，籃球運動目前深受國人喜愛，且據研究打籃球可以控制體重及改善體型，也可讓青少年遠離3C產品的文明病，才擇於「朝馬國民運動中心」舉辦本次活動，亦可推廣西屯區居民熱愛運動並善用該運動中心所提供之游泳、健身等設施。

警方指出，為維護市民生活安全打造安心的生活環境，是警察天職，六分局持續在「治安維護」、「交通安全」及「為民服務」等三大面向繼續努力，加強推動運用民力及友善通報網等重要作為，在警民合作維護下，預防犯罪等防範未然的觀念漸深入社區，有效降低刑案發生數、提升案件破獲率；使台中市治安更加平穩安全，成為治安宜居模範城市，共同營造更「互信、安全、溫馨」的生活環境。

(中時 )