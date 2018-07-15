為2020亞太管樂節暖身 台南市管樂團赴日濱松亞太管樂節將迎回會旗

代理市長孟諺代表台南市為2個團隊獻上祝福，並授予臺南市市旗，象徵將城市代表的重責大任交付給團隊，預祝團隊展現最佳實力，也展現台南在地堅強的音樂能量。(台南市文化局提供)

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台南市政府文化局致力音樂文化藝術推廣，獲得國際肯定，成功爭取2020亞太管樂節主辦權，這也是台南市繼2008年首次主辦亞太管樂節後，再次主辦國際管樂盛事，7月19日至22日由臺南市政府文化局與臺南市管樂團代表以第21屆主辦城市身分參加2018日本濱松亞太管樂節活動，同時於閉幕式正式迎接亞太管樂協會會旗。

亞太管樂節係由亞太管樂協會(Asian and Pacific Band Directors Association,APBDA)各成員國輪流舉辦、2年一度的管樂盛會，此次亞太管樂節共邀請台灣4隊管樂團參與盛會，其中有2個團隊皆來自台南，出發之前，為了與市民們宣告這個大好消息，同時也做為在前往日本演出前的宣示與祝福，舉辦行前音樂會，邀請同為臺南市管樂團、大橋國中管樂團、知名指揮家郭聯昌教授、客席演出嘉賓台灣管樂協會理事長林慶俊教授帶來精采演出。

音代理市長孟諺代表台南市為2個團隊獻上祝福，並授予臺南市市旗，象徵將城市代表的重責大任交付給團隊，預祝團隊展現最佳實力，也展現台南在地堅強的音樂能量。

台南市再次主辦國際管樂盛事，也成為14個會員城市中，繼東京、濱松、香港之後第4個舉辦過2次亞太管樂節的城市。2020亞太管樂節的主辦，為台南市在音樂藝術的發展努力上給了相當的肯定，同時透過活動舉辦，將為台南帶來更多與國際藝文團隊交流的機會，增加國際能見度。

(中時 )

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