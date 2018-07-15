百餘職業駕駛路過清水服務區 反對強制淘汰

2018年07月15日 13:49 中時 王文吉

車齡9至15年的大貨車懸掛「「老汽機車無罪」等標語布條，還嗆「環保署長李應元下台」。（王文吉攝）

職業駕駛將車輛停放在警方規劃區域，之後以「散步聊天」方式表達訴求。（王文吉攝）

職業駕駛鄭凱少不滿《空汙法》新制，完全不留生路給他們。（王文吉攝）

約有30輛休旅車、吉普車及小轎車等也到場聲援。（王文吉攝）

遠從台南前來響應的職業駕駛王國泰，剛以二胎房貸購買中古拖車頭，面臨排氣驗不過的困境。（王文吉攝）

吊車懸掛抗議布條，控訴「無能政府強推《空汙法》新制，形同「掠奪百姓財產」。（王文吉攝）

遠從高雄北上的職業駕駛李先生表示，3期柴油車加裝濾煙器，會導致引擎過熱，加速車輛損耗。（王文吉攝）

國道警方將陳情民眾及車輛，引導至規劃區，陳抗過程尚稱平和。（王文吉攝）

立法院通過《空汙法》 修正案，衝擊8萬輛1、2期柴油大貨車，數百名職業駕駛不滿生計受影響，透過網路、通訊軟體串連，15日從中、南部各地集結，上百輛大車及聲援車輛懸掛「老汽機車無罪」等布條，沿國道3號外線車道，以時速7、80公里，一路開往清水服務區，表達「反對強制淘汰」訴求。

百餘輛大、小車突然15日上午10時左右，陸續湧入國3清水服務區，幸好國道警方事先規劃陳抗區，分流引導至大貨車停車區停放，約有70輛拖車頭、曳引車、拖板車及抓斗車等集結，另有30輛休旅車、吉普車及小轎車等到場聲援。

職業駕駛鄭凱少表示，新法修正後，以4、5期的排氣標準來驗1、2期車輛，對他們很不公平，包括高雄港、台中港及關連工業區已被劃設為「空氣品質維護區」，只要沒通過排氣檢驗，就無法進入，「我們就算有車也不得其門而入！」

鄭凱少接著說，政府鼓勵汰舊換新，僅補貼5萬元，對於動輒數百萬來的新車來說，根本是杯水車薪，連買2個輪胎都不夠。遠從台南前來響應的王國泰說，他最近以二胎房貸180萬元，購買16年的中古拖車頭，很擔心排氣驗不過，如果還要換購4、5百萬的新車才能上路，以他每月4、5萬元的收入，至少要10年才能回收。

家住高雄的李先生說，政府擺明要強制淘汰1、2期柴油車，3期柴油車必須加裝濾煙器，這種東西會導致引擎過熱，造成馬力減低，加速車輛耗損，而且空汙費隨油徵收，也有繳燃料費，繳給政府的稅費不比別人少，為何要針對移動汙染源開鍘？

百餘名職業駕駛及家屬以「路過」方式，在清水服務區表達對《空汙法》新制的不滿，有抓斗車一度升起吊具，懸掛訴求標語，遭警方制止，之後群眾陳抗區內在散步聊天，過程尚稱平和，約在中午12點半陸續離開。

警方表示，除15日上午10點前後有大貨車進入清水服務區表達訴求外，稍早凌晨12時有還有一波大貨車車流湧入，因在現場拉布條、喊口號，違反集會遊行法，遭員警制止，110輛大車之後陸續從北上車道離開。

(中時 )