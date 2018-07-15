拍近9千部AV稱王 清水健情歸「部落格女王」宣布結婚！

日本知名作家伊藤春香宣布與「AV天王」清水健登記結婚。(取材自はあちゅう推特)

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中時電子報

寫真模特兒出身、後轉行AV界大放光彩的AV男優清水健，身材健美、體力過人的他出道至今拍了超過8500部迷片作品，推估床戰人數直逼9千人次，且幾乎沒有任何題材與企劃難得倒他，因而大受業內人士與粉絲肯定，受封「AV天王」，38歲感情世界始終成謎的他，近來爆出驚人消息，清水健情路開花結果，情歸小6歲知名作家伊藤春香。

38歲的清水健在暗黑界名聲響亮，甚至經常受到節目、活動邀約，人氣一等一，然雖身為話題人物，卻鮮少有緋聞傳出，感情世界成謎，而10年前曾跟AV女優有過一段短命婚姻的他，近來傳出好消息，「部落格女王」伊藤春香今在推特驚喜發文，貼出與清水健的同框照，開心以「我們結婚了」為題，宣布升格當人妻，也透露雙方已交往4年，上個月兩人辦理「事實婚」手續，婚訊來得驚喜，但也獲得眾人祝福。

日本婚姻制度有分為一般結婚登記及「事實婚」，前者是指婚後女方從夫姓及入籍，後者則是法律上允許雙方認定彼此以夫妻關係共同生活，但不用改姓、遷戶籍，兩人的住民票會寫上「未登記夫／未登記妻」，而事實婚解除時，也可要求贍養費，然若生育小孩卻會成為「非婚生子女」，若要跟著爸爸則須以辦理領養手續處理之，是故「事實婚」與一般登記結婚有些微差異。

(中時電子報)

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