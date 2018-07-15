「民進黨形象變差、小英聲望江河日下」 連「自己人」也這麼說！

2018年07月15日 13:38 中時電子報 張國欽

民調數據顯示，民進黨包括執政、處理兩岸關係與促進台灣經濟發展能力，都明顯不及前朝國民黨。(圖／翻攝中評社)

由民進黨前副秘書長游盈隆主持的台灣民意基金會，今天上午發表「2018台灣政黨形象」民調發表會，報告指出，民進黨兩年前形象一枝獨秀，台灣民眾都給予許多正面的評價，但執政兩年以來，民進黨包括執政、處理兩岸關係與促進台灣經濟發展能力，都已失去人民的信心，報告同時指出，蔡英文總統聲望江河日下、中央政府施政表現不佳與民進黨政黨認同顯著下降，都是不爭的事實。

游盈隆在報告中提到，台灣民意基金會兩年前針對「台灣政黨認同與政黨形象」做了民意調查，當時的目的是，如何適當地去理解台灣政治發展史上此一空前的結構性變化，並對未來政黨政治的可能演變，做嚴謹與科學的臆測。

游盈隆表示，所謂「台灣政治發展史上的空前結構性變化」指的是，2016年總統與國會大選，國民黨潰不成軍，民進黨大獲全勝，台灣政治權力結構發生根本的變化。他當時提出一個理論觀點：政黨認同與政黨形象的丕變，是造成台灣基本政治權力結構重整的主要因素之一。

據《中評社》報導，游盈隆今天在民調發表會的報告中說：「民進黨完全執政了兩年，雖努力推動各項改革，但蔡英文總統聲望江河日下、中央政府施政表現不佳、民進黨政黨認同顯著下降，這些都是不爭的事實。」。

關於蔡英文總統聲望，游盈隆表示，根據最新民意顯示，2018年7月20歲以上台灣成年人，有33%的人基本贊同蔡英文總統領導國家的方式，49%的人不贊同，和上個月相比，贊同蔡英文總統領導國家方式的人上升0.7個百分點，不贊同的人下降3個百分點。由此顯示，蔡英文總統聲望經過1個月後，並無明顯上揚的跡象，儘管不滿意者小跌3個百分點，但整體而言，蔡英文總統聲望欲振乏力，仍然在低檔徘徊。

(中時電子報)