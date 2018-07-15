蔡英文：對不實資訊要24小時隨時澄清

2018年07月15日 13:47 工商 崔慈悌

民進黨今天召開共識營，蔡英文總統在會中強調，政府現在必須天天面對不實資訊的騷擾，希望24小時都能提供正確訊息隨時澄清。行政院長賴清德也表示，前行政院長林全做了政策的定錨跟打樁，他接任後著手進行實質改革，未來將從三大方向以具體數據作宣導。

因應年底選戰，民進黨今天在全代會前先邀集各縣市候選人與黨公職人員召開共識營，民進黨發言人鄭運鵬會後轉述指出，蔡英文總統和賴清德院長，在會中大致對於民進黨過去兩年多以來改革的政績提出很多說明，讓大家有信心，也提供未來候選人作為宣導。

蔡英文強調，改革的方向都不會是簡單的事情，民進黨是把艱難的事情挑出來做，因為改革是民進黨的承諾，也是民進黨的宿命，很多被改革對象可能會有一些不平，也會在社會引起一些動盪，改革的成績也不是短時間看得出來，這段過程一定是刻骨銘心，改革對於下一代和台灣長遠發展的好處，藉由今天的機會，讓地方首長、政務官、黨公職和立委都能多了解，多宣傳。

賴清德則在會中強調，民進黨執政兩年多以來，前行政院長林全對於政策做了定錨跟打樁 工作，在這個基礎上，他接任後即著手進行實質的改革。

賴清德也從三方面說明改革成績：

一、國民黨做不到的，民進黨做到了：包括年金改革、轉型正義、公投法、政黨法、體育改革、電業自由化、促進能源轉型、留任外籍專業人才、完成重大地方建設、以及核四走入歷史。

二、國民黨雖然做了，但民進黨做得更好：在經濟部分，賴清德以前瞻基礎建設計畫中各產業與地方建設的結合、五加二產業的推動、以及新南向政策發展這三支箭說明拼經濟成果。長照法三讀、空污法修正通過、社會住宅跟自來水普及率，也是民進黨做得更好。

三、國民黨不願意做民進黨挑起來做：像是不當黨產的處理、食安政策修改、所得稅法修正讓月薪3萬元以下個人所得幾乎可免稅、內外資稅負公平、補助危老建築、農田水利會的改制、幼兒少年儲蓄帳戶等等。

賴清德也在會中秀出圖表強調，台灣過去兩年多以來，經濟成長率去年達到2.86％的新高，失業率也是幾年來最低、上市上櫃公司的營收達到歷年來最高、出口成長率3％也是這幾年的高點。

蔡英文則強調，希望透過共識營把具體的資訊提供給大家，她說，必須天天面對到不實資訊的騷擾，要隨時澄清，她也特別交付執政團隊面對這些不實訊息，要24小時隨時提供正確的資訊，也希望所有黨工職人員都能配合這些資訊勇於捍衛和說明。

(工商 )