來金門陪同掃街是取暖？馬英九笑：大熱天有需要嗎

2018年07月15日 14:07 中時 李金生

馬英九走訪金門傳統市場，受到鄉親熱情包圍歡迎。（李金生攝）

卸下總統光環的馬英九，仍是民眾歡迎的大明星。（李金生攝）

前總統馬英九今（15）日遠離擾攘的台灣政壇，頂著大熱天陪同金門縣長參選人楊鎮浯掃街造勢，沿途「馬總統加油」、「涷蒜」聲浪四起，掀起陣陣的選戰熱浪。在被詢及是否來金門「取暖」？他笑呵呵回答：「這麼熱的天還需要嗎？」引來大家哈哈大笑。

馬英九一早就偕國民黨金門縣黨部主委林芳旋，陪同楊鎮浯至金沙、金湖傳統市場拜票，並赴沙美萬安堂、新市忠義廟和瓊林保護廟上香致敬。買菜的婆婆、媽媽們一聽說他來了，馬上蜂擁包圍，爭相要與他一起拍照，一波接一波的人潮將市場擠得水洩不通。

「馬總統好帥」、「馬總統比電視上還年輕！」的聲音此起彼落，還有人送上鳳梨要替他去除晦氣，似乎讓正為官司纏身傷神的馬英九，感受到外島群眾對他堅定的支持和愛戴，心情顯得非常愉快，一下變成笑不停的大明星。

在被問到是否到金門來「取暖」？馬英九笑呵呵回問：「這麼熱的天，還需要取暖嗎？」還指著楊鎮浯的額頭說他們都是滿頭大汗，引得旁人跟著哈哈大笑。

對於大家關心的「三中案」，馬總統也說他今天走訪3座廟宇，但不是為了這個來拜廟，而是因為他跟金門的關係很深，想來了解一下各方面的進度。

馬英九專程重返林厝和平紀念公園，與楊鎮浯、林芳旋等人再一次敲響他在總統任內揭幕的和平鐘，並憑弔也是他剪綵的和平紀念碑，特地單獨並與開心迎接他的遊客拍了好幾照片。

馬英九在敲鐘時高呼「台海和平、繁榮永續」，並有感而發指出，他卸任後再來到金門 ，「江山未改、形勢大變」，令人感慨萬千。

他還表示，很高興金門就要與大陸「通水」，水的問題即將解決，但施工中的金門大橋仍要加把勁。他強調，原本被譏為「選舉浮橋」的金門大橋是在他任內真正動工興建，也是他對金門人的承諾，很遺憾未在他任內完工，一定要督促它早日完成。

馬英九中午還替由楊鎮浯立委服務處與新台灣人基金會合辦，在金大開打的籃球邀請賽開球，午餐後帶著愉快的心情搭機返台。

(中時 )

馬英九走訪金門沙美傳統市場，商家請他品嘗好吃的「牛軛餅」。（李金生攝）

馬英九所到之處，人潮擠得水洩不通。（李金生攝）

馬英九走訪新市里忠義廟，受到鄉親熱情包圍歡迎。（李金生攝）

馬英九走訪沙美傳統市場，民眾熱情歡迎。（李金生攝）

馬英九走訪金湖鎮公有市場，受到民眾熱情歡迎。（李金生攝）

馬英九專程重返林厝和平紀念公園，憑弔他在總統任內剪綵的和平紀念碑。（李金生攝）