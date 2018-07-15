準發言人 Kolas曾酒駕 葉毓蘭列不追殺四點原因

2018年07月15日 13:53 中時電子報 邱文秀

行政院宣布內閣改組，媒體出身的原住民不分區立委Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）將於16日上任行政院發言人，但被翻出酒駕在國道被警方攔檢黑歷史。警大前教授葉毓蘭在臉書列出不追殺Kolas Yotaka的四點原因，自嘲政治不正確，並期待她未來會是防制酒駕的終身志工！

根據台北地方法院裁判書，谷辣斯‧尤達卡漠視自己安危，且枉顧公眾安全，於民國103年8月9日23時許，在台北市中山區中山北路附近飲用啤酒2罐後，於翌（10）日4時55分許駕小客車欲返家途中在國道二號被警方攔查，酒後吐氣酒精濃度達每公升0.37毫克；念其犯後能坦承犯行，態度尚可，及其並無犯罪紀錄，堪認其素行良可，及其經濟狀況為小康，學歷為碩士畢業等一切情狀，量處2個月有期徒刑。

警大前教授葉毓蘭在臉書發文說「歹勢，在輿論一片撻伐聲中，我好像是唯一沒有加入追殺行列者，有點不識時務，政治不正確。記者打電話來時，我連她的名字都忘了怎麼念：古拉斯還是酷斯拉？」

葉毓蘭表示，不想丟石頭，主要有幾個觀察點：

一、此人真的犯後態度良好，不只是當年在酒後接受盤查，或者是昨天被人家掀出這件事，她都立刻認錯。

二、當時她是原民台主播，不具公職身分，但是她也算是個媒體人，原住民的政治人物比例也較高，她並不像其他的媒體人，遇到這種事可能先找同業或原民立委向警方疏通施壓（畢竟事發在清晨），坦然受罰。

三、她在擔任立委後，對於酒駕的立法修法、與警察預算等案，都非常支持。

四、媒體人，有很多自視甚高，從來不尊重警察。多年前資深媒體人coco姐，在遇到酒測臨檢時，非但不配合，還要當時的台北市警察局交通大隊長上他的節目說明，又一狀告到馬英九市長、王進旺局長那裏；而近年的蔡玉真事件，更是告訴你，喝了怎樣，老子(娘)有錢，拒測!

葉毓蘭表示，就事論事，這位名字很難被精準記得的準發言人，在所有酒駕前科犯中，真的算不錯，我還是期待她未來會是防制酒駕的終身志工！

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(中時電子報)