大秀妯娌好感情！悄悄話講不完 凱特梅根首次單獨亮相

2018年07月15日 14:18 中時電子報 蔡萱

An occasion fit for royalty.



The Duchess of Cambridge and the Duchess of Sussex are here to enjoy ladies’ finals day…#Wimbledon @KensingtonRoyal pic.twitter.com/BhoHctaZiD — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2018

英國王室最受矚目的兩位公爵夫人凱特與梅根14日首次拋下老公威廉與哈利兄弟妯娌單獨亮相，梅根攜手凱特以高衣Q俏麗打扮，一起出席觀看了溫布頓網球賽女子單打冠軍賽，來為好友網球天后小威廉絲打氣。席間兩人一甩不合的傳言，不斷低頭說悄悄話或是笑容滿面的聊天，展現這對因姻親而成的姊妹好感情。

英國薩賽克斯公爵夫人梅根與嫂嫂劍橋公爵夫人凱特14日現身溫布頓網球賽場邊，兩人一改以往一起出席王室活動較莊重、謹慎的打扮，換上了與風和日麗的天氣以及綠草茵因場地互相映襯的俏麗、輕鬆裝扮，各有特色的兩人一現身便成為全場焦點。

凱特與沒跟首次拋開老公單獨出席活動，展現兩人的好感情。(圖/美聯社)

梅根以一身Ralph Lauren藍白直條紋襯衫配由白高腰喇叭褲現身。(圖/路透)

Serena strikes back.



The seven-time champion earns herself a round of applause, recovering from 0-2 down to lead 3-2 #Wimbledon pic.twitter.com/lzzafzBRUP — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2018

自嫁入王室以來從不缺席溫網賽事的凱特，以一身俏麗Jenny Packham白色黑點洋裝現身，搭配裸色尖頭高跟鞋，以及裸粉色手拿包。

凱特一旁的剛加入王室的新姊妹梅根，則是價值445英鎊的藍白直條紋Ralph Lauren襯衫，搭配同品牌修身的奶油白高腰喇叭褲，並配上黑色尖頭高跟鞋，成功掌握休閒風。

兩位公爵夫人在場邊不時低頭說悄悄話又或是肢體語言豐富的開心聊天，展現兩人的好感情。儘管自梅根5月嫁入王室以來，與凱特同場出席過不少活動，但這是第一次她們在沒有哈利與威廉王子的陪同下兩人單獨出席活動。

凱特與梅根在溫網展現公爵夫人氣場，不斷和觀眾揮手。(圖/路透)

兩人在場邊悄悄話不斷，展現出兩人的好感情。(圖/美聯社)

Ladies' day out at the tennis 🎾



A warm welcome to #Wimbledon to HRH The Duchess of Cambridge and HRH The Duchess of Sussex pic.twitter.com/MQcdvuK3KB — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2018

梅根與這次賽事的主角美國網球天后小威廉絲（Serena Williams）是十分親密的好朋友，小威廉絲5月也特地飛到倫敦參加梅根與哈利王子的世紀婚禮。如今梅根也到場支持小威廉絲拿下她人生第8座溫網冠軍，雖然小威廉絲最後敗給了德國女將柯波兒（Angelique Kerber）。

(中時電子報)