自我檢查防乳癌？國健署：無法降低死亡率

2018年07月15日 14:38 中時 倪浩倫

我國每年超過1.2萬名女性罹患乳癌，若能早期發現，5年存活率都可突破9成。不少女性會在洗澡時「自我檢查」，但研究指出，若只自我檢查，不僅無法降低乳癌死亡率，還可能增加不少不必要的影像或切片檢查。醫師指，早期乳癌常非以腫塊為表現，民眾應多善用政府補助的乳房X光攝影，成年女性也應每2年做基本乳房檢查。

乳癌是我國女性死亡率最高的癌症，每年奪去2000多條人命，根據統計，若在早期的0~2期就發現，5年存活率可達95~99％，3期也超過70％。然而，很多女性認為，透過洗澡時的自我觸摸，便能早期發現乳癌。

為糾正上述的觀念，衛福部國健署指，根據一項11年的臨床研究，發現乳房自我檢查並無法降低乳癌死亡率，更可能增加發現良性腫瘤，進而增加不必要的切片；美國預防服務工作小組(USPSTF) 經過系統性文獻回顧也發現，乳房自我檢查，會增加許多偽陽性個案，不僅讓女性焦慮，也增加不必要的門診、影像和切片檢查。

台北醫學大學台北癌症中心副院長杜世興說，以0期乳癌為例，有9成是以異樣鈣化點為表現，也就是「癌細胞死亡的影像沉積」，而「腫塊」則非很常見的臨床表現，所以國外文獻也曾指出，若單純用「摸摸看有無腫塊」來自我檢查，很容易拖延到治療，因為等到真正摸到腫塊時，可能已相對嚴重。

國健署現提供符合資格民眾進行乳房X光攝影，2017年共補助84.7萬名女性，計有4081人有乳癌，當中屬於早期的0~2期者高達85.6％。

杜世興說，目前來說，乳房X光是有效、也最符合經濟效益的篩檢工具，符合政府補助資格者，務必多加利用；此外，一般女性也應在乳房發育成熟後，每2年接受一次專科醫師的健康檢查，至於包括有家族史、特定基因型的高危險族群，更要積極透過專科醫師和影像的輔助檢查，「再好、再先進的治療方法，都比不上提早發現。」

(中時 )