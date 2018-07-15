管碧玲現身共識營 建議以正確資訊為選舉固本

2018年07月15日 14:45 工商 崔慈悌 、中時 鄭任南 、中時

與教育部長一職擦身而過，多日未公開露面的綠委管碧玲今天出席民進黨共識營，當著蔡英文和賴清德的面提出建言，要求執政團隊要有更積極的作為，以正確的資訊作為選舉時的固本方案，並與改革受到利益損害的團體多溝通。

立法院下會期將討論立委選區重劃案，未來高雄市、屏東縣立委席次可能少一席，台南市及新竹縣則是多一席，高雄市少一席的正是管碧玲選區，加上被徵詢接教育部長又「擦身而過」，外傳管碧玲對內閣改組感到灰心，日前退出民進黨立委的Line群組。

管在退出前留言「選區劃分的案要進來了，和勇仔（徐國勇）立場迥異難免，如何進退出處，需要思考、沉澱，先暫告別。抱抱孫子，休息休息。大家出國行程很多，一路順風。」讓外界一度擔心管可能不出席共識營。

不過管碧玲日前已在臉書表示，新內閣要給予祝福，她會參加共識會議，她也已經向外孫女請假完畢，「餵奶換尿布，請公假一天。」果然，管碧玲今天出席在圓山飯店舉行的共識營。

民進黨發言人鄭運鵬轉述，管碧玲今天在共識營中，針對政策落實和資訊落差的問題提出建言，希望行政團隊要有更積極作為，提供正確的資訊，作為民進黨選舉的固本方案。

對於近來因年改等多項爭議案引發陳抗，管碧玲也提到，有些像是教育或農漁會團體，都支持民進黨改革主張，但民進黨在改革的同時，卻缺乏和這些團體意見領袖的溝通，希望未來能夠加強政策溝通，尤其是對於因改革受到利益損害的意見領袖團體，更應該與他們多溝通。

針對近來多項農產品因產銷失衡造成價格崩跌，雲林縣長李進勇也在會中提到蔬菜水果供銷議題，他認為蔬果價格已經被有心人士當議題炒作，希望農委會做好政策宣導，尤其是蔬果盛產時期，若需要冷凍冷藏，農會系統無法支應時，也希望農委會能夠設法提供協助。

台中市長林佳龍等地方首長也認為，當前政策的落實與地方有落差，提醒未來政策宣傳應與地方政府相互配合。會中也有立委提到，前瞻基礎建設是重要政績，例如透過預算，解決了新北市十幾年來沒辦法處理水閘門的問題，盼行政院配合宣傳，讓人民感受得到。

(工商 )