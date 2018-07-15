檢警搜索比妳美醫美診所 卻因衛生局放颱風假喊停

2018年07月15日 14:56 中時 謝明俊

日前台北地檢署檢察官偵辦北市中山區「比妳美」醫美診所涉及違反藥師法等案，指揮台北市刑大幹員搜索比妳美診所，警方在7月11日前往診所準備進行搜查扣行動時，先前通知會同前來的北市衛生局官員，卻因家住的新北市宣布放颱風假，而在家休假，造成警方搜索行動當場喊停，等到隔天全面恢復正常上班後才由檢察官親自帶隊執行。

據悉，設在北市中山區中山北路2段的「比妳美」醫美診所，實際劉姓負責人是現今北市知名慶生醫院劉姓董娘的親生女兒，診所為了拓展客源，還特別聘請新興男演員古貿瑜擔任執行長，擔任診所形象大使並協助診所業務推展。

月前，比妳美醫美診所爆發一起醫療糾紛，遭曾在診所上班的前員工小模，向轄區中山警分局提告醫療不當，案移台北地檢署偵辦，承辦檢察官傳喚小模到案說明後，發現該診所疑有雇用人頭充當診所負責人，來規避業管單位檢查之嫌，並可能觸犯藥師法，因此秘密開立指揮書，指揮台北市刑大偵2隊負責查辦。

由於事屬醫療機構及醫療法規，警方於是函知台北市政府衛生局派員會同查辦，時間就訂在7月11日，由於適逢瑪莉亞颱風來襲，市刑大偵2隊在前一天就持續密切注意隔天是否颱風假，結果10日晚間新北市政府先宣布11日放颱風假，但稍晚台北市政府宣布要正常上班，台北地檢署至10深夜也決定要正常下班，因此，檢警決定11日對比妳美醫美診所進行搜索約談行動。

結果，11日一早，警方依原先預訂的時間抵達比妳美診所樓下，等了半天都沒有看到衛生局人員，經緊急連絡衛生局，才得知原先排定配合檢警前往搜索的官員，因家住新北市放颱風假，所以休假不出門，警方只好打道回府。

隔天上午，北檢檢察官為求慎重，親自帶隊前往比妳美診所進行搜索，一行人在診所下等到衛生局人員出現，才正式進入比妳美診所執行搜索約談，在衛生局人員的協助下，查扣病歷、帳冊、藥品等證物，並約談診所實際劉姓負責人、古貿瑜，以及疑似充當診所負責人的9旬老醫師，另有在診所看診的醫生也在傳喚約談之列。

比妳美診所實際劉姓負責人被約談到案後，她的母親，也就是現今慶生醫院董娘聞訊立刻趕到台北市刑大關心女兒案情，並大陣仗地的請來3名律師到場，劉姓董娘在警局不住的喊冤，「為何一件單純的醫療糾紛竟會變得如此嚴重？」稍晚，警方將劉姓負責人連同查扣的相關證物帶回市刑大辦公室，經人別訊問後即移送北檢複訊。

(中時 )