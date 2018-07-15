批國民黨執政忘了台灣尊嚴 蔡英文：改革、改革、再改革

2018年07月15日 15:49 中時 曾薏蘋 、 鄭任南

民進黨15日舉辦第18屆第一次全國黨代表大會，黨主席蔡英文總統（左2）帶領代表民進黨參加年底縣市長選舉的參選人，人手一顆足球，走向全黨代表將球拋入空中，祈願年底縣市長選舉大獲全勝。（鄭任南攝）

民進黨今天全代會，今年是選舉年，下午重頭戲登場，瀰漫濃濃選戰味，身兼黨主席蔡英文總統致詞時，雖然內容與上午共識營差不多，但是口吻強硬很多，幕僚表示，上午是對同志談話，下午是對基層說話。她同樣把矛頭指向國民黨，痛批，「是誰執政的時候，讓買辦集團主導了兩岸關係，忘了台灣人的尊嚴？」最後並說，請大家拿出信心、拿出決心，改革，改革，再改革。民進黨加油，台灣加油!

蔡英文致詞全文：

各位黨代表同志，今天是我們民主進步黨全國黨代表大會，這是我個人第三次，以總統兼黨主席的身分站在這裡，跟各位黨員同志進行報告。

在進行報告之前，我們先歡迎幾個貴賓，尤其是我們二位前主席：許前主席、姚前主席，還有我們副總統、賴院長、蘇院長、蔡副院長，謝謝他們幾位的光臨。

今天，我將會跟所有黨代表同志說明，過去兩年多來，我所領導的政府，在改革上面的成績。不過，在我說明之前，我想先跟在場的各位，以及電視機前、網路上，我們民主進步黨的黨員及支持者，致上我最真誠的感謝。

謝謝各位在過去這兩年多來，對執政團隊的鼓勵和支持。執政不容易，改革更不容易。正因為有各位的信任與支持作為後盾，執政團隊的許多改革，才能如期推動，如期完成。我在這裡非常感激各位，謝謝大家。

在一開始，我想把場景拉回兩年多前，我在總統就職演說的那個場景。在我的就職演說中，我花了相當多的篇幅，跟我們的年輕朋友對話。我強調，為年輕人打造一個更好的國家，是我執政最重要的責任。

雖然，有年輕朋友對民進黨的改革速度和幅度感到有些失望。我也承認，民進黨在執政之後，漸漸不懂得用一種年輕人喜歡的方式跟大家溝通。不過，這兩年多來，我始終沒有忘記，我們對年輕朋友的承諾。

我由衷希望，年輕的你們，今天可以花一點時間，再聽聽看，這兩年多來，民進黨為各位的未來，所做的努力。

擔任總統這兩年多來，我接觸過很多年輕人。他們在全國各地嘗試各種創業的機會，他們投入NGO從事社會改革工作，他們也到偏鄉教學，到不同的國家擔任志工。當台灣受到不合理的打壓，年輕的留學生，也用盡各種創意，來幫故鄉發聲。

更令我感動的是，很多優秀的年輕人，選擇投身軍旅或警消。他們在軍校或警校接受訓練，或者在一般學校受教育，畢業後在第一線執勤，英氣勃勃，保家衛國，守護社會。

這些年輕人都是我們台灣的驕傲，更是我們的未來。因此過去兩年來，民進黨政府一直在做一件事情。我們要透過政府的力量，來確保年輕人在追求人生的理想時，沒有後顧之憂。唯有這樣，台灣的民主、進步和繁榮，才會一棒接一棒延續下去。

因此，我們展開大規模的社會住宅計畫，讓剛出社會的年輕人，有一個安身立命的地方。我們也啟動長照2.0，讓需要照顧長輩的年輕人，有喘息的機會。

我們也推動稅改，減輕、甚至於免除中低薪資者的稅負。受惠最大的群體，就是剛出社會的年輕人。同時，我們也鼓勵企業加薪，並且提高起薪和基本工資；政府也擬定短中長期，解決低薪的方案。

過去兩年，我們也持續改善勞動條件。我知道勞基法修法的幅度，不如許多年輕人的期待，因此對政府有一些失望，但是，改變其實正在全面的落實。週休二日已經全面落實。現在有將近九成企業實施週休二日，前一任政府的成績，則是不到七成。

新進員工工作滿六個月，現在多了三天的特休假。我們也連續兩年提高基本工資，提升的金額接近國民黨執政八年的總和。

我們也大幅度修改法規，包括17年來規模最大的公司法修正，提供青年更多創新和創業的空間。

我們更在台灣現有的產業基礎上，結合創新能量，推動了5+2產業創新計畫，加速產業的轉型與擴張，並且提供了大量優質的就業機會給年輕人。

在這裡，我要特別提一個人。她的名字是楊凱婷。幾個月前，我到台南的亞洲航空，實地視察5+2產業中的國防產業。

當時，凱婷懷著身孕，代表亞航的員工致詞。她的致詞很有大將之風，自信與從容，就跟台灣所有年輕人一樣。

幾天前我得知，她的孩子已經誕生。我要特別恭喜她，我也要特別告訴她，我沒有忘記她那天的表現，我更沒有忘記對凱婷這一代年輕人的承諾。也正因為這樣，這兩年多來，我們開啟了一項又一項的改革。

「改革，挺下一代」，是這一次全代會的主題，也是我們兩年執政的主軸。民進黨32年來始終如一的態度，就是義無反顧，為了下一代推動改革。

這些為年輕人所推動的改革，也許沒有什麼噱頭，網路上的聲量也不高。不過，我從政以來始終相信，掌握權力是一種責任，執政不是一場又一場的表演，而是將問題一個又一個的解決。

我知道大家心裡都有一個疑問：我們千辛萬苦重掌政權，努力執政，但為什麼這兩年還是走得這麼顛簸？

各位親愛的民進黨的先進和同志，這就是我們為改革付出的代價。其實，這個代價，我們一點都不陌生。

我要提醒大家，今天的全代會，就在我們創黨的所在地。32年前，當我們為台灣的民主開始推動改革，顛簸就從來沒有停過。

但是我們過去所推動的改革，造就了現在的民主台灣。從推動國會全面改選、總統直選、公民投票、到諸多民主制度的建立，民進黨都曾經背負了無情的質疑、汙衊、謾罵。但是歷史證明了，當年的堅持，造福了下一代的台灣人。連當年反對我們的人，現在都享受改革的成果。大家說對不對？

為什麼，我們要選擇走這一條路？因為，我們從創黨的那一刻起，就真心相信，「民主進步黨」這五個字，就等同於改革。我們許多前輩，一輩子打拚的目標，就是要讓台灣的命運，因為民主進步黨的存在而改變。

如果能夠讓台灣改變，讓下一代品嘗改革的果實，我們這一代辛苦一點、委屈一點，又算得了什麼？

我要請大家仔細看看我們的黨旗。

這面黨旗上面，就是一個改革的十字架。民進黨總是選擇背上改革的十字架，你可能說，這是我們的宿命，但你更可以說，這是我們的基因。

我們一次又一次，在壓力當中，堅持我們的理想。在不被看好、不被諒解的情勢下，說服台灣人民。在每一個猶豫的十字路口，為台灣找到正確的方向。

而這一次執政，我們所推動的改革，是更加全面。我們從結構、從制度、把台灣做一次根本性的改變。

跟以往的改革相比，我們這一次的規模更大、戰場更多，壓力當然也會更大。不過，我要以總統跟黨主席的身分要求大家，期許大家，相信我們所做的事，相信我們選擇的路，不要被謠言擊倒，不要人云亦云，不要自我懷疑。

因為改革，所以有挫折，有反撲，有對抗。以前是這樣，現在也是這樣！大家要相信，我們正在改變台灣，現在的挫折和代價，有朝一日，我們的子孫一定會嘗到改革的果實。

台灣再一次來到了十字路口，現在我們要做的事，就是再一次為台灣背上十字架。在改革的道路上，我們帶領台灣勇敢前進。這是我們所有人共同的使命，沒有一個人可以逃避這個責任。 大家說對不對？

當改革進行的時候，反改革的勢力必定會集結跟反撲。不過，改革不能怕得罪人，改革也不能走回頭路。未來的台灣，還會遇到很多挑戰，還需要推動很多改革。

我們所深愛的台灣，是需要一個保守、扯改革後腿，只想走回頭路的政黨，還是要一個不計毀譽，願意背上改革十字架，能夠帶領國家走向未來的政黨？我相信，台灣人民會做出正確的判斷。

今天，因為民進黨不畏懼推動改革，我們的對手說，要教訓民進黨。我在這裡要理直氣壯地請教他們：是誰擁抱核電，錯失綠色能源發展的重要時機，讓能源轉型面臨更嚴苛的時間壓力？綠色能源是全球發展的趨勢，更是台灣不能不走的路。

是誰執政的時候，讓買辦集團主導了兩岸關係，忘了台灣人的尊嚴？是誰眼裡只有中國市場，而忘了在東協、在南亞，在世界上的許多地方，有更多的機會？

是誰在過去六十年裡，死守著不公義的黨產，從來沒有自我反省，也沒有給許許多多的政治受難者，一個公平正義，是非對錯的交代？

是誰畏懼改革、讓年金財務一年一年衰敗，最後瀕臨破產？

是誰讓大量資金流入，而不加以管理，導致不動產價格高漲，讓年輕人沒辦法負擔一個家？

是誰在長期執政之後，留下了五缺的問題；是誰坐視層層法規，壓抑企業的活力，讓台灣的經濟遲遲無法轉型，走入悶經濟的死胡同？

當年製造問題的人不僅不反省，現在還反過來說要教訓改革的人。我要請他們想一想：

到底誰開啟了新南向的全新布局？是誰為年輕人興辦社會住宅？是誰為老化的社會，辦理了長照2.0？是我們民進黨，是不是？

到底是誰在巨大壓力下，完成了年金改革？是誰啟動了轉型正義？是誰全面發展再生能源？是誰認真面對五缺，全面解決問題？是誰鬆綁法規，釋放企業的活力，讓台灣轉型和創新邁開腳步？是我們民進黨，是不是？

到底是誰啟動了司法改革，把人民參與審判、法庭統一見解、強化司法人員的評鑑和淘汰等等重要法案送到立法院？也是我們民進黨，是不是？

各位，這兩年多來，我們民進黨做到了。在野時的主張，我們正一個一個在落實，中間的冷暖苦樂，沒有人比我們感受更深。

我們改革的方向是正確的，所有的陣痛，都是為了國家長遠的未來，以及人民整體的利益。請大家要有信心，跟我一起走下去，好不好？

改革必須繼續下去。下一個階段，我們要鞏固兩件重要的事情。第一，我們要堅持改革的價值。對的事情我們要堅持，不只是這樣，有些沒做到的改革，是因為現階段還沒有足夠的社會共識。我們要嘗試說服這個社會、說服更多人來支持我們，讓我們的主張可以逐步被實踐，讓台灣更進步。

第二，我們要守護台灣的價值。過去兩年多來，在中國的壓力之下，我們一步都沒有退讓。未來，我們更必須展現堅韌的姿態，不能因為壓迫而屈服。我們要持續爭取更多的國際支持，不作秀、不逞強、不冒進，以堅定、冷靜、負責任的態度，不卑不亢的面對外部的挑戰，好不好？

各位親愛的同志，在國際上，台灣遠比大家所想像的還重要。當全世界都在思考如何因應中國崛起時，台灣與中國互動的經驗，絕對是世界其他國家的重要參考。全世界都在關注，台灣能不能在中國巨大壓力之下，守住主權、守住民主自由的價值。

我們不能妄自菲薄，更不要小看我們自己的力量。我們身上承擔區域和平安全的重責大任。所以我要再強調一次，我們絕不屈服，也絕不冒進。我們的責任在維護主權，在尊嚴對等的前提下，維繫兩岸及區域的和平與穩定。這項挑戰需要民進黨員發揮集體的智慧。

各位同志，幾個月後，就是九合一的縣市長選舉了。這一場選舉，它的重要意義不只是地方選舉，而是一場改革跟反改革的對決，是一場進步跟退步的對決。

改革跟進步能不能延續，台灣價值是不是能夠被守護。我們的主張，能不能一步一步，落實到每一處基層、每一個角落，就看我們能不能夠全力以赴，在這一場選舉當中，為改革跟進步守住防線，大家說好不好？

這幾年中央推動的改革，就是因為有民進黨的縣市首長在第一線執行，才能夠一一落實。執政是大家的事，中央、地方、府、院、黨、國會，我們是一體的。每一個環節都會互相牽動。

解決問題靠的不是抱怨，是信心與決心。整個黨、府院、全體黨公職，都必須要動起來，為改革來辯護，為守護台灣而努力。

如果讓保守勢力復辟，好不容易已經完成的年金改革就會走回頭路。如果讓反改革的勢力集結成功，好不容易振興的經濟，就會倒退到沉悶的局面。轉型正義的工作會被逆轉。蓬勃發展的綠電、綠色能源又會退回變成危險而昂貴的核電。

各位，我們只有一個選擇：為了下一代，全黨上下要團結，全力以赴，讓改革延續下去。從現在開始，各位身上的責任，就是不要讓任何反改革的力量，有捲土重來的機會。台灣能不能脫胎換骨，就取決於我們民主進步黨夠不夠努力，夠不夠有決心，大家有沒有決心？

在我身旁，就是這一次我們民進黨所提名跟徵召的縣市長候選人。他們就是民進黨2018改革團隊成員。我要請大家跟我一起，全力以赴，上緊發條，打贏選戰，讓改革持續下去。讓改革的成果，可以真正的交給年輕世代。

為了台灣，為了下一代，所有的苦，我們都要承受。我們是民進黨，再怎麼痛，我們都要忍耐。這一代人的覺醒，會換來下一代人的幸福。一切的努力，就是要將更好的台灣交給下一個世代。請大家拿出信心、拿出決心，改革，改革，再改革。民進黨加油，台灣加油，謝謝大家，謝謝。

(中時 )