超有愛！ 媽媽10年5度捐髮助癌友　女兒環島、登雪山幫募款

2018年07月15日 15:17 中時 倪浩倫

女兒邦媛透過騎單車環島、攻頂雪山等方式，來向外界募集假髮製作的費用。（邦媛提供）

女兒邦媛透過騎單車環島、攻頂雪山等方式，來向外界募集假髮製作的費用。（邦媛提供）

「平凡的人也可以幫人」，現年40多歲的國文老師慧貞，10年前透過新聞得知，癌友很需要「假髮」來提升自信，毅然決然剪去留了30多年的長髮，往後每2年就會剪一次，提供相關單位做假髮供癌友使用，今天更是第5度「落髮」，女兒不僅一同捐髮，更還透過環島、登雪山來幫忙募款，甚至捐出自己的獎學金，以實際行動挺媽媽。

癌症希望基金會今舉辦第四屆百人捐髮活動，執行長蘇連櫻說，過去幾年，每年都提供約2000頂假髮，給基金會的癌友使用，或是送到偏鄉醫院，請他們代為捐給有需要的偏鄉癌友，盼透過此舉，讓許多因癌症療程而掉髮的癌友，重新找回自信，也能因不再受到外界異樣眼光，激起他們多到戶外走動的熱情。

今年40多歲的國文老師慧貞，今天雖是首度參與百人捐髮活動，但生涯已第5度捐髮；她說，10年前，某次透過新聞得知有這種「捐髮助癌友」的消息，想到自己頭髮一向長得快，髮質又好，不禁認為自己「天生就該捐髮助人」，儘管30多年來從未剪過短髮，但經短暫思考後，仍毅然決然到髮廊剪去30公分的長髮，寄到癌症希望基金會。

往後，慧貞平均每2年會捐一次髮，數年前，和慧貞同間學校的好朋友兼同事，傳出罹癌的消息，治療過程中也面臨落髮問題，但在基金會提供假髮後，重拾自信，眼前活生生的例子，讓慧貞覺得「自己真的能幫到人」，當時擔任班導的她，也跟班上同學分享這有意義的行為，有10幾名學生一口氣留了3年的頭髮，在畢業時剪下捐出去，給自己一個相當有價值的畢業禮物。

受到媽媽影響，慧貞的女兒邦媛也在去年捐髮，更感人的是，考慮到製作假髮需要經費，她更透過騎單車環島、攻頂雪山等方式來代為募款，日前參加青少年志工服務時，因表現傑出而獲得獎學金，也直接將獎金捐出，以實際行動來挺媽媽。

慧貞說，自己是個平凡人，也沒有什麼可歌可泣的捐髮動機，但事後證明「平凡人也可幫到人」，自己會持續捐下去，也希望自己能發揮微小的影響力，讓更多人投入捐髮助癌友這有意義的活動。

(中時 )