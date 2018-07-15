王彩樺約朱海君海邊穿比基尼 鼓鼓壓軸想代言喉糖

鼓鼓在台上熱力唱跳，讓粉絲不斷尖叫。

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時報周刊
林彥君
安那在舞技精湛，擁有高人氣。
王彩樺直接拍賣陳零九的礦泉水。

王彩樺、鼓鼓、安那、朱海君、陳零九、樂團「88顆芭樂籽」14日在「竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」演出，朱海君登台演唱〈追幸福〉、〈一朵花〉，更領著觀眾在浪漫的沙灘上一起合唱沉浸於經典的〈新不了情〉。王彩樺表示她是朱海君與NONO的媒人婆，王彩樺說：「提親也是我、訂婚、結婚我都在，當初結婚的時候，我還哭得像是自己要嫁女兒一樣」她和朱海君也相約明年要一起穿比基尼來新月沙灘。

鼓鼓壓軸登場，他演唱〈為愛而愛〉、〈紳士英雄〉、〈可以唷〉等歌曲，鼓鼓的高人氣讓現場尖叫聲不斷，鼓鼓說：「我覺得他們回去應該要吃很多喉糖、我應該來代言」呼籲現場觀眾若活動結束後離場時需把垃圾帶離場、維護這片美麗沙灘，也期待明年希望可以再到新月沙灘，並帶著全新專輯與大家見面。

陳零九現場勁歌熱舞、也帶來溫暖情歌〈愛你愛到變成一首歌〉、〈你他我〉讓現場瘋狂，看到滿身大漢的他讓王彩樺也忍不住大讚帥氣，親自奉上水與面紙擦汗，還現場直接拍賣陳零九喝過的礦泉水。安那青春無敵，舞技精湛，讓王彩樺也忍不住跟他一起扭動起舞，安那也與現場歌迷親近互動，更下台與現場民眾們大家一起拍大合照，人氣超高！

今年新月沙灘各項活動的參與人數也創下新紀錄，主辦單位也貼心安排接駁車，方便民眾也有效疏運到訪遊客。7/15（日）下午五點也將有電音DJ派對於沙灘舉行，歡迎大家一起來竹北新月沙灘體驗這片美麗的沙灘與海洋。

(時報周刊)

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