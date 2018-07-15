賴揆稱國民黨做不到民進黨做到了 網列政績諷爆

行政院長賴清德15日上午出席民進黨，名為「改革政績一定營」的共識營。（鄭任南攝）

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行政院長賴清德今參加「改革政績一定營」共識營報告政績，以「國民黨做不到，民進黨做到了」等三大主軸，將民進黨政府兩年多來的改革成果，與過去國民黨執政時期做比較，凸顯民進黨完成多項過去無法達成的成績。然而，該言論立刻引來網友砲轟，並表示「DPP直接說他的政績是消滅國民黨就好了」、「國民黨做不到拔台大校長，賴清德做到了」。

民進黨今天上午召集黨部主委、立委、地方首長及首長參選人，召開「政績改革一定營」共識營，行政院長賴清德在會中報告行政團隊改革成績，以「國民黨做不到，民進黨做到了」、「國民黨雖然做了，但民進黨做更好」、「國民黨不願意做，民進黨挑起來做」三大主軸，將民進黨政府兩年多來的改革成果，與過去國民黨執政時期做比較。

賴清德播放一支名為「新政府、新世代，改革的起始」的3分鐘執政紀錄片做為演講開場，影片中他特別感謝民進黨黨團的全力支持，與行政院共同合作，兩年來通過515項福國利民的法案，影片末段，也呈現行政院在前任院長林全定錨築基，確立施政方向後，由賴團隊接棒帶領行政團隊，全力推動總統各項政見，積極落實總統治國藍圖。

該言論立刻引來網友討論，並諷刺表示「KMT夠糟了 DPP卻還能更糟」、「缺電家園 DPP做到了」、「國民黨做不到拔台大校長，賴清德做到了」、「KMT不敢修惡的勞基法，DPP做了」、「停水停電家園 民進黨做到了」、「卡管，賴做到了」、「跟四個邦交國斷交 只有dpp做到」、「講幹話 你們做到了」、「有DPP做對照 KMT突然好很多」、「國民黨不敢硬幹的民進黨都做到了」、「我只有覺得台灣越來越爛」、「用愛發電 dpp做到了?」、「國民黨做不到這麼爛，民進黨做到啦」、「DPP直接說他的政績是消滅國民黨就好了」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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