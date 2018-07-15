陳珮騏僵直性脊椎炎問病症 醫生竟叫她上網查

2018年07月15日 16:01 時報周刊 林彥君

陳珮騏日前上《金牌大健諜》討論主題「『笑到噴淚』的醫療事件簿！」她表示，曾在早上睡醒後，全身痛到不太能動，於是到台北頗負盛名的醫院就診，醫生幫她驗血、X光檢查，但一週後看報告都沒有問題，醫生表示做僵直性脊椎炎檢查，又隔一週看報告發現是陽性，「我很緊張，問了很多問題，沒想到這位醫生竟然叫我自己上網查詢，真是傻眼！」

陳珮騏也遇過醫生叫她另請高明的經驗，她曾因為拍八點檔，全身心緊繃，殺青後突然肝、膽、腸、胃、腎都出現問題，連婦科都出現反覆感染的症狀，於是她做了免疫系統的檢查，「結果看檢查報告時，竟然出現了綠膿桿菌感染，醫生懷疑被其他檢體感染，建議我去別家醫院再做一次！」

醫生陳柏臣在現場聽完陳珮騏的敘述後，建議她應該好好治療僵直性脊椎炎的病症，他表示：「陳珮騏的多發性症狀源自於自體免疫異常或壓力問題，完全與僵直性脊椎炎息息相關，一再復發就是因為沒好好治療。」

謝忻平時很重視養生，她表示有一次出外景時突然頭部爆痛，「我越想越可怕，懷疑會不會得了骨癌還是腦癌」，錄影結束，她趕在診所打烊前衝去看病「醫生把我頭上的鋼圈髮箍拔下來，然後問我說，這樣是不是好多了？果然整個人就神清氣爽了起來，原來是髮箍太緊又戴太久，造成頭部血液循環不好」，她表示當下真的很糗，浪費了醫生的寶貴時間。

(時報周刊)