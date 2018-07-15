黨代表提案要民進黨提新黨綱、反制大陸 小英冷處理

2018年07月15日 16:21 中時 郭建伸

民進黨全代會今在圓山飯店登場，除了選戰造勢，外界也關注有黨代表許瀚升提案，要求民進黨提出新黨綱，黨代表李文正則提案要求反制中國大陸壓迫航空公司將台灣名稱加註中國等。不過身兼黨主席的總統蔡英文裁示，許的提案去年已有人提出類似案子，中常會已有建議案，不另行處理；李文正的案子則送交中執會研議，關於兩岸、統獨的提案全都冷處理。

黨代表許瀚升提案，內容指出，提請授權中執會根據總統蔡英文的「維持現狀」論述，在2018年提出民進黨的新黨綱，取代1991年黨綱第一條「建立主權獨立自主的台灣共和國」、1999年的「台灣前途決議文」、2007年的「正常國家決議文」，以符合時代需求、凝聚台灣共識，強化民進黨維護台海和平穩健形象。

黨代表李文正提案，要求反制中國大陸壓迫航空公司更改台灣主權企圖併吞台灣。李文正說，很多航空公司受到中國大陸壓力，都將台灣列為中國的一部分，聯合國將中華人民共和國記載為繼承中華民國，我們若自稱中華民國，等同是被中國繼承，「這樣有嚴重吧？怎麼還可以閉惦惦？」表示此時應要更發出自己的聲音。

蔡英文說，許瀚升的提案與上次全代會中彰化縣議員林維浩提案相近，但林的提案已通過中常會的處理建議，建議許瀚升的案子不另行處理，詢問大家有無意意義；在場沒有特別異議，最後沒處理此案。李文正的提案，蔡則裁示交由中執會研議辦理。

此外，配合農田水利會改為官派，民進黨中常委陳明文提案修改黨章第13條規定，刪除現任農田水利會會長的黨員擔任全國黨代表大會成員的規定，未來會長行政中立不設黨務，此案最後通過。

(中時 )