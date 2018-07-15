機器人大會師 台灣學子展現自造力爭取前進東京

台灣修曼機器人教室創意交流大會15日在台南市登場，全台60名學生打造各式特色機器人。(曹婷婷攝)

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台灣修曼機器人教室創意交流大會15日在台南市登場，全台60名學生打造各式特色機器人。(曹婷婷攝)

機器人時代來臨，台灣這幾年也吹起一股自造風氣，由日本修曼機器人教室主辦的台灣修曼機器人教室創意交流大會，15日在台南市登場，全台60名學生打造各式特色機器人，獲勝MVP選手將在8月25日代表台灣前往東京參加機器人世界大賽。

機器人是未來世代的趨勢，日本、美國機器人發展都已長期耕耘，台灣這幾年也引進日本教學模式，致方於創意啟發、培育優秀人才，繼去年在台北師範大學舉辦台灣修曼機器人教室創意交流大會，今年移師台南，共分為創意組及競速組比賽，參賽選手從7到12歲都有，參賽學生多取材生活構思機器人，如幫嬤嬤分擔家事的家事機器人、發現媽媽打毛線而發想的捲毛線機器人等。

修曼台灣區執行長林鶴鳴說，孩子在製作啟動機器人過程中，反覆自我解決錯誤問題，掌握創造力跟思考力，隨之對機器人設計產生挑戰，引導學生對於數理科邏輯的概念。而且，日本修曼機器人教室每年都在東京大學舉辦日本全國機器人大賽 ，今年進入第8屆，孩子們互相切磋創意，刺激中求進步，帶領孩子進入一個全新領域的教學系統，為未來競爭力做好準備。

修曼機器人教室每年都會在各地域舉行資格賽選拔進而參加全國大會角逐日本東京世界大會，目的在展現學生競爭的毅力，培養學生人格特性，是當今最能訓練孩子能力的交流大會。

參賽學生家長說，機器人大時代的來臨當然要先為孩子們做好準備，另外，有別於一般封閉性系統的課程，在修曼看到日本人獨有的系統性。學生說，參加修曼之後，對於創作機器人，有了基本的概念，也充滿興趣，而且能夠學到日本先進又專業的機器人技術，對於自信心有很大的幫助。

今年賽事特別來賓是機器人世界大會「RoboCup」拿下史無前例五連勝的知名東大教授高橋智隆親臨會場演講，讓學生們受益匪淺。

(中時 )

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