民進黨全代會 20參選人仿德足球隊裝扮上場 首度與總統合體

2018年07月15日 16:30 中時 曾薏蘋

民進黨今全代會，選舉誓師為重頭戲，20位縣市長所有提名人仿效德國足球隊，穿著量身身定做的西裝與白色球鞋，牽著小球童逐一登場，共組的「台灣隊」接受黨代表鼓勵，每位參選人起腳射門，螢幕就顯示政見，展現「一個團隊、一個目標」。這也是20位參選人首度和兼任黨主席的蔡英文總統同台。

由於德國足球隊這次世界杯早早就打包回家，高雄市長參選人立委陳其邁說，「球是圓的，驕兵必敗」。

民進黨周日下午在圓山大飯店舉行全代會，由於今年正逢選舉年，全代會主軸是「改革挺下一代」，大會開始，鑼鼓喧天，已嗅到濃濃選舉味。

由於今年民進黨全代會恰逢世足冠軍賽，也正逢世界杯足球賽最後一場冠亞軍爭奪戰，因此開幕活動以足球為主題，在活動開始前先用VR方式製作球員卡介紹參選人。20位參選人像世足賽的球員在比賽開場前一樣牽著小朋友進場。

民進黨今天出席的已提名縣市長有19人，還包括合作的無黨籍頭份市長徐定禎共20人，在蔡英文總統的率領下，一起走到台前，並把球往下一一拋出，主持人高喊「台灣隊加油！民進黨當選！」口號，現場振奮。

由於今天20位參選人身穿的西裝都搭白色nike球鞋，由於西裝版型非常合身，每位參選人都捨不得脫下來，想穿回家；原來是，這西裝雖然是量身定做，但只能在活動時穿，所以鞋可以帶走，西裝在造勢完後，只好默默繳回。

(中時 )