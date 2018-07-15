謝忻撇只是朋友關係 EASON其實想和她告白

2018年07月15日 16:45 時報周刊 林彥君

EASON和劉璇玩遊戲「不想和你分開」。

胡瓜主持的《綜藝大集合》日前到高雄前鎮出外景，也到三信家商跟畢業生來一場愛的大告白，胡瓜詢問「現場有沒有畢業生想告白？」沒想到竟然有位謝姓男同學，向陳姓女同學真情告白：「當初一起在招生處幫忙，妳不止招到了學生，也招到了我的心！請妳跟我在一起」，在全體畢業生大喊「在一起」的聲浪之中，陳同學也牽起了謝同學的手。

這也讓胡瓜感嘆：「看著同學這樣純純的愛情，感覺年輕真好！」，胡瓜也想了一個遊戲「不想和你分開」，兩人同穿一件衣服與褲子，要走完健康步道並踩破氣球，在同學組挑戰成功後，沒想到EASON也主動舉手，表示想要告白某位藝人，胡瓜：「我知道EASON第一次來節目，就想主動告白，對象一定是謝忻，聽說謝忻曾因找不到EASON還哭著開車去他家！」

讓謝忻急忙解釋：「是因為找不到人，他又一個人住，擔心在家發生意外才趕緊開車過去」，EASON也連忙解釋兩人只是朋友關係：「其實我真正想告白的對象是劉璇，身高高，脾氣又好，看起來又很會照顧人，完全是我的天菜」，阿翔笑虧胡瓜亂點鴛鴦，最後兩人也一起玩遊戲「不想和你分開」，雖然全程慘叫，但最後劉璇也說了：「可以和EASON先從朋友開始。」

(時報周刊)