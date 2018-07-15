花蓮公費留美擴大選拔 19名國高中生赴美交流

2018年07月15日 17:02 中時 許家寧

花蓮縣首屆留美公費生謝秉霖（左）向即將赴美的花蓮女中學生徐暄雅打氣，分享留學經驗。（許家寧攝）

花蓮縣長傅崐萁勉勵學子利用赴美學習機會開拓視野。（許家寧攝）

花蓮縣長傅崐萁、立委徐榛蔚（第二排左三、左四），參加公費留美啟航典禮，祝福學子赴美學習平安順利。（許家寧攝）

花蓮縣政府去年全台首創高中生公費留學，選拔10名高中菁英赴美就讀，今年第二屆更擴大9名國中名額，縣長傅崐萁15日參加赴美啟航典禮，以父親的心情期勉19名學子，在全球化競爭的時代，花蓮的孩子不能以管窺天，把握機會「走出台灣」拓展視野，迎向世界的挑戰。

花蓮縣政府去年執行公費留學計畫，預計連續三年推動「育才希望願景工程」，今年自縣內國高中生中選出19人至美國15個州內學校就讀，高中生以當地公立高中為主，每人經費約77萬元，國中則因學制等因素，僅能入學私立學校，每人約162萬元。

去年甄選落榜的花蓮女中學生徐暄雅，今年開心獲得赴美資格，自嘲「愛作夢的傻瓜！」的徐暄雅對於未來十個月的生活滿懷期待和緊張，希望在美國努力追尋自己的夢想，不放棄任何機會，盡情體驗，勇敢嘗試不曾學習過的新事物。

首屆公費交換生謝秉霖，今天也出席第二屆公費留美生啟航典禮，他說，感謝縣府為他實現出國的夢想，這一年美國留學經驗，他敞開心胸，鼓勵自己參加學校長跑、游泳和田徑校隊，更負責校刊攝影編輯及平面設計，挑戰很多事物，感到前所未有的成長。

傅崐萁表示，教育的價值就在於下一代比我們這一代更好，縣府希望工程公費留美計畫，包含就學費用、安排住宿家庭、來回機票及每月生活雜費等，讓花蓮的孩子在學習過程中，與美國在地學生和來自全球各地的優秀人才共同學習，提升學生視野。

花蓮國高中公費留美，預計每年5月開放申請，其中申請人甄選資格前提，需在申請送件前的前一學期英文平均分數80分以上，其他各單科學業成績平均70分，並取得全民英檢中級證書或托福、多益等類同等級的英語檢定分數證明，才有機會進入複審及決審階段。

(中時 )