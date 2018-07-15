旺宏金矽獎 逢甲大學團隊得70萬元獎金

2018年07月15日 17:05 中時 林志成

第18屆「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」今天舉行頒獎典禮，在289支角逐隊伍中，逢甲大學團隊脫穎而出，抱走應用組金獎，因團隊成員皆由大學生組成，因此同時奪得「新手獎」，包括最佳指導教授獎在內，逢甲大學團隊獲得70萬元獎金。

此外，設計組金獎今年共計兩名，由交通大學團隊及台灣大學團隊同時獲得。設計組及應用組最大獎「鑽石大賞」則從缺。

頒獎典禮今天在松菸誠品舉行，前中研院院長李遠哲、科技部政務次長許有進及教育部終教司司長黃月麗等多位產官學研人士今天皆應邀出席，給予獲獎同學最大的鼓勵。

奪得今年應用組金獎的逢甲大學團隊何達弘及林冠中，其作品「智慧聯網六軸復健裝置」利用智慧遠端醫療的互動式復健輔助機械手臂系統，針對中風、運動傷害等患者，協助病患在家獨立自行復健，透過遠端復健指令傳送，達到醫病即時監控和互動，提高患者復健時的方便性及效率。

設計組金獎交通大學何瑋祥、劉曜嘉及謝易勳團隊的作品「一個25-Gb/s, 2.1 pJ/bit積分型光接收機與鮑率時脈資料回復電路」，突破傳統光纖傳輸網路打線造成額外損耗與匹配的問題，可達到高速但低功耗的光接收機，此作品並獲得設計組最佳創意獎。

另一金獎得主團隊台大彭正安、蔡維庭、鄭立晟及黃釋平團隊的作品「高線性度高效率封包追蹤射頻前端模組」，讓智慧裝置進入5G時代時，能支援更多頻段及標準，以及各種不同應用市場的需求。

旺宏教育基金會董事長吳敏求表示，本屆參與的大學生比例再創新高，達56.3％，顯示有愈來愈多年輕的力量願意投入科學研究的領域中，讓台灣的科學實力能一棒接一棒。

李遠哲說，人類過度消耗地球，造成全世界都要面臨資源短缺、極端氣候、環境破壞等嚴峻的挑戰，他非常鼓勵同學發揮所學，以科學創新的精神解決目前地球上無法解決的難題。

(中時 )