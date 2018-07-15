席琳狄翁離台承諾再來 簽好簽滿與粉絲大合唱

席琳狄翁對於粉絲簽名來者不拒。（蘇蔓攝）

友善列印
中時
席琳狄翁聽到粉絲大合唱相當感動。（蘇蔓攝）
席琳狄翁送粉絲飛吻。（蘇蔓攝）
現場聚集30多位粉絲送機。（蘇蔓攝）
席琳狄翁的雙胞胎兒子先行步入商務中心。（蘇蔓攝）

西洋天后席琳狄翁（Celine Dion）在台待了8天7夜，昨晚結束第3場在台北小巨蛋的演出，席琳預計搭乘下午3點的飛機離台，現場聚集逾30名粉絲頂著大太陽等候1個多小時送機。2點40分她的雙胞胎兒子先抵達商務中心，下車時聽到粉絲大喊「歡迎來台灣，拜拜」，也開心揮手道別。約5分鐘後席琳也到場，粉絲見到席琳立馬大唱「Ill Be Waiting For You（我會一直等你）」（〈To love you more〉歌詞），席琳聽到立馬被融化，微微傾身表示感謝！

席琳一身粉紅色亮片運動套裝、背著香奈兒黑色小包，對粉絲簽名、拍照來者不拒，還一度跟著眾人一起隨歌聲搖擺唱跳。有粉絲遞信用卡請她簽名，她簽完逗趣說：「這是我的了。」無論CD、海報、手機殼甚至手臂，她都細心地在簽了名後還用口吹一吹，前後簽了至少12分鐘。

她受訪時直說：「這幾天非常開心，謝謝大家，這裡的人都很親切，我一定會再回來這個美麗的地方。」進入商務中向前還與小粉絲擁抱，遺憾地說：「我得走了，雙胞胎在等我。」前後與民眾互動長達15分鐘，才在保鑣的催促下依依不捨離開。

席琳難忘台灣歌迷帶給她的感動，離台前還先透過IG和臉書發文，感謝台灣粉絲並且道別：「謝謝台北，謝謝你們的愛與活力。」她將前往下一站馬尼拉，預計19日開唱。

(中時 )

謝忻撇只是朋友關係 EASON其實… 為她買光北市999朵玫瑰花 名模爆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。