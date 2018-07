席琳狄翁離台承諾再來 簽好簽滿與粉絲大合唱

2018年07月15日 16:51 中時 潘鈺楨

席琳狄翁聽到粉絲大合唱相當感動。(蘇蔓攝)

席琳狄翁送粉絲飛吻。(蘇蔓攝)

現場聚集30多位粉絲送機。(蘇蔓攝)

席琳狄翁的雙胞胎兒子先行步入商務中心。(蘇蔓攝)

西洋天后席琳狄翁(Celine Dion)在台待了8天7夜,昨晚結束第3場在台北小巨蛋的演出,席琳預計搭乘下午3點的飛機離台,現場聚集逾30名粉絲頂著大太陽等候1個多小時送機。2點40分她的雙胞胎兒子先抵達商務中心,下車時聽到粉絲大喊「歡迎來台灣,拜拜」,也開心揮手道別。約5分鐘後席琳也到場,粉絲見到席琳立馬大唱「Ill Be Waiting For You(我會一直等你)」(〈To love you more〉歌詞),席琳聽到立馬被融化,微微傾身表示感謝!

席琳一身粉紅色亮片運動套裝、背著香奈兒黑色小包,對粉絲簽名、拍照來者不拒,還一度跟著眾人一起隨歌聲搖擺唱跳。有粉絲遞信用卡請她簽名,她簽完逗趣說:「這是我的了。」無論CD、海報、手機殼甚至手臂,她都細心地在簽了名後還用口吹一吹,前後簽了至少12分鐘。

她受訪時直說:「這幾天非常開心,謝謝大家,這裡的人都很親切,我一定會再回來這個美麗的地方。」進入商務中向前還與小粉絲擁抱,遺憾地說:「我得走了,雙胞胎在等我。」前後與民眾互動長達15分鐘,才在保鑣的催促下依依不捨離開。

席琳難忘台灣歌迷帶給她的感動,離台前還先透過IG和臉書發文,感謝台灣粉絲並且道別:「謝謝台北,謝謝你們的愛與活力。」她將前往下一站馬尼拉,預計19日開唱。

