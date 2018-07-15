日籍8旬翁自由行熱昏 台日通訊救人

2018年07月15日 17:16 中時 陳育賢

新竹市消防局弟兄救治日籍老翁茂手先生，待其身體好轉後，邀其在隊上共享美食，讓茂手感動不已。（陳育賢翻攝）

8旬日籍老翁茂手先生懷念40年前在台工作的台灣風情，連續3年來台自由行，但14日下午到新竹市區訪古時受不了烈日照頂而昏倒，還好一旁的消防博物館內消防弟兄見狀立即搶救，並透過消防弟兄的友人以通訊軟體翻譯，順利救治老翁。

40年前曾經在新竹縣士林電機工作的日籍老翁茂手先生，退休回國後一直念念不忘新竹的風土民情，已高齡83歲的他，深覺若不再「趁年輕」來台一圓舊地從遊的夢想，之後這個機會只會1年比1年的少，因此鼓起勇氣，近3年來連續3度來台自由行。

茂手前天專程從台北搭火車到新竹城隍廟享用美食，他並選擇漫步走訪古蹟成群的舊城區，一路從火車站至新竹州廳再轉至中山路想看消防博物館，之後再至城隍廟品小吃。

但因當天氣溫過高，走到消防博物館旁時產生暈眩狀況而倒地，所幸博物館旁的中山分隊消防員見狀趕緊進行急救處置，經評估生命徵象，發現體溫及血壓皆有偏高情形，所幸在補充水分並於室內休息之後，身體機能逐漸恢復且無大礙。

由於茂手不會說中文，消防隊員中也沒人會說日文，雙方溝通不良，還好中山分隊小隊長陳佳民趕緊以通訊軟體與人在日本的友人陳宥芬通得連繫，透過翻譯後再得知阿公來新竹的目的。

為避免茂手承受烈日高溫，消防弟兄還主動協助購買城隍廟美食，讓日本阿公直接在分隊備勤室與同仁共進午餐，中山分隊放假人員更自願擔任司機，開車陪同阿公走訪幾處古蹟再送其到車站返回台北，讓日本阿公深刻的體會到竹市打火弟兄的熱情。

消防局長李世恭表示，台灣夏季動輒出現攝氏35度以上的高溫，在炎熱環境中持續活動會造成水分流失，若未能及時攝取充足水分，體內累積過多熱量而中暑。

若是持續流汗造成脫水與電解質流失，更會使身體散熱機制失常，當有頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、虛弱、暈厥等症狀出現時，即有可能是出現熱衰竭的情形，應儘速將病患移至陰涼處，評估意識狀態及生命徵象，若已流失過多的體液時，可補充含有鹽分的水或冰電解質溶液，千萬不要給予純水，並打119報案協助送醫。

(中時 )