若北車也上演「老鼠之亂」四鐵警察誰負責抓？

若北車也上演「老鼠之亂」四鐵警察誰負責抓？圖為台北火車站大廳。(資料照 陳怡誠攝)

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中時電子報

7月初時因一隻老鼠引起民眾在車廂內恐慌推擠，不知情民眾以為鄭捷殺人事件再現。因老鼠是從大安森林公園站跑上車，在大安站離開車廂，屬同一警分局轄區，警力分工單純，很快結案。不過，此事件也讓人擔心，要是發生在多鐵共構台北車站的話、跨兩轄區時警力歸屬權責的問題。

台北車站由台鐵、高鐵、台北捷運三鐵共構，近年又新增桃園機場捷運連通，等於有四鐵，各由不同警力負責。鐵路與捷運的區分，可以明顯用不同區域來分警力佈署，台鐵與高鐵列車及月台維安，由中央的鐵路警察負責，台北捷運、桃園捷運，由地方政府的台北與桃園捷運警察負責。

根據《聯合報》報導，北車裡若是任何人都可進出的公共區域的責任區分，又該怎麼算？鐵路警察局台北分局偵察隊長黃明福指出，早期在尚未出現多鐵的時代時，是用車站屋簷的「滴水線」，當作鐵路警察及地方警察的管轄界線。而這「滴水線」就是台北車站大門的一圈紅線。

黃明福進一步指出，台北車站地下街沒有屋簷可以劃分，公共區責任畫分靠「鐵捲門」為界線，主建物由鐵警、捷警守衛；中正一及大同分局則是分工到出口樓梯、往機捷A1站的聯通道及地下街商場。因此，讓中山地下街呈現出有一段是大同分局管，延伸過去就算中山分局的轄區。不過，現在政府要求單一窗口，不會因為旅客在出口樓梯處被搶皮包，鐵路警察就不受理報案。

多年前台北車站地下街也曾有老鼠亂竄，驚動店家與行人的事件，當時老鼠奔跑路現一路包括大同分局和中山分局轄區，最後這隻老鼠到底該由誰來抓？最後因為牠的窩被發現位在台北車站外的花壇，因此決議交台北市公園處滅鼠結案。

(中時電子報)

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