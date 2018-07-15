癌父生前熱心助人 女兒捐髮30公分「接力傳愛」

2018年07月15日 17:06 中時 倪浩倫

為延續已逝的癌父善行，全家人一同捐髮做公益。擔任檢察官的安蕣，爸爸3年前因久咳不癒就醫，竟檢查出罹患晚期肺癌，之後在接受治療時，頭髮大把大把的掉，但在接受善心人剪下做成的假髮後，重新恢復自信；父親雖於日前過世，但因生前樂於助人，加上看到「捐髮」帶來的幫助，讓全家人分別於去年和今年，加入捐髮行列，盼能幫助更多的癌友，延續父親過往的愛心。

癌症希望基金會今舉辦第四屆百人捐髮活動，基金會執行長蘇連櫻說，過去幾年，每年都提供約2000頂假髮，給基金會的癌友使用，或是送到偏鄉醫院，請他們代為捐給有需要的偏鄉癌友，盼透過此舉，讓許多因癌症療程而掉髮的癌友，重新找回自信，也能因不再受到外界異樣眼光，激起他們多到戶外走動的熱情。

畢業後就幾乎沒剪過短髮、生涯首度捐髮的檢察官安蕣說，之所以有捐髮的念頭和行動，是來自父親，以及幫助過父親的人。她說，有吸菸習慣的父親，3年多前因久咳不癒，合併水腫而就醫，卻發現肺部靠近支氣管部位有腫瘤，進一步檢查發現已屬於晚期肺癌，全家人都相當難過。

安蕣說，當癌細胞轉移到腦部，得接受放療時，父親原先引以為傲、又茂密又濃黑的頭髮，開始大把大把的掉，儘管如此，為了不讓家人擔心，他仍相當堅強，就連直到過世前，都只會稍稍說「覺得有點累」這種話。

為了讓父親能好過點，家人開始遍尋各種方法，當時有人發現癌症希望基金會有提供假髮的服務，但因為擔心父親拒絕，拖了好幾個月才小心翼翼的問「要不要試試看戴假髮？」沒想到父親一口答應；事後，也明顯感受到父親的自信、笑容增加，讓全家人對「捐髮給癌友當假髮」這事留下深刻的印象。

安蕣回憶道，父親生前很愛幫助人，鄰居有糾紛，他常會主動介入當和事佬，路上看到有人需要幫忙，也會伸出援手，帶給家人很深的影響，假髮戴了不久後，他決定退回基金會，給「更有需要的人」，自己則以戴帽子來因應。

安蕣的父親日前不幸病逝，全家人決定延續他生前的善心，包括媽媽、弟媳、姪女、安蕣自己，都選擇參加癌症希望基金會辦的百人捐髮活動；今天一口氣要剪去30公分長髮的安蕣坦言，10幾年來從沒剪過短髮，確實有點緊張，但這事相當有意義，除了能延續父親的行善精神，也希望透過自己以身作則，讓更多人加入這有意義的活動。

(中時 )