蔡英文：執政不是表演 沒有忘記對年輕人承諾 鄉民：賽啦

民進黨15日舉辦第18屆第一次全國黨代表大會，黨主席蔡英文致詞強調沒有忘記對年輕人的承諾，將持續改革。（方濬哲攝）

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中時電子報

總統蔡英文今（15）日表示，民進黨在執政之後，漸漸不懂得用年輕人喜歡的方式溝通，但民進黨沒有忘記對年輕人的承諾；執政不是一場又一場的表演，而是將問題一個又一個的解決。不過PTT鄉民不領情，直接吐槽：「賽啦！」「不知道自己滿篇幹話」。

跟中央社報導，民主進步黨今天在圓山大飯店舉行全國黨員代表大會，20位縣市長參選人在開幕式和蔡英文大合體，營造勝選氣勢；兼任黨主席的總統蔡英文隨後致詞，細數政府政績。

蔡英文說，在一開始，她想把場景拉回2年多前，總統就職演說的那個場景，在她的就職演說中，她花了相當多的篇幅，跟年輕朋友對話，「我強調，為年輕人打造一個更好的國家，是我執政最重要的責任。」

蔡英文說，雖然有年輕朋友對民進黨的改革速度和幅度感到有些失望，她也承認，民進黨在執政之後，漸漸不懂得用一種年輕人喜歡的方式跟大家溝通；不過，這2年多來，她始終沒有忘記，民進黨對年輕朋友的承諾。

蔡英文指出，她擔任總統這2年多來，接觸過很多優秀的年輕人，這些年輕人都是台灣的驕傲，更是台灣的未來，因此過去2年來，民進黨政府一直在做一件事情，要透過政府的力量，確保年輕人在追求人生的理想時，沒有後顧之憂，唯有這樣，台灣的民主、進步和繁榮，才會一棒接一棒延續下去。

PTT鄉民則表示，「真的是在演講耶，不知道自己滿篇幹話」、「要選舉了，出來嘴砲一下看能不能騙騙選票」、「年底投給民進黨 會被親戚當成智障」、「賽啦」、「謊話」！

(中時電子報)

文章來源：PTT

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