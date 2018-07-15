颱風接力？氣象局：有可能 但預報不能衝過頭

2018年07月15日 17:08 中時 廖德修

瑪莉亞颱風剛離開台灣沒多久，本周恐有新的颱風接力形成？氣象局預報員林定宜表示，目前西太平洋確有2個熱帶擾動，編號92W、94W，南海也有1個熱帶擾動、即93W。以強度而言，92W已增強為熱帶性低氣壓（T.D），若形成颱風即編號第9號山神颱風，最快在16日晚上或17日形成。

林定宜說，94W的位置在92W西南方，強度比較低，目前還是熱帶擾動，且周遭環境不理想，變成颱風機率不高。民間的「台灣颱風論壇」也認為，94W近日應該會併入92W，形成一個大型低壓帶，再發展成颱風。

另外，在南海靠近越南北部海面還有一個熱帶擾動，暫時命名為93W，目前強度還不足，天氣風險公司估計將在2天內形成第10號颱風安比。

林定宜強調，太平洋高氣壓在日本、韓國上空，由於今年高壓強度不若往年，往往向北偏移，熱帶低壓或颱風的移動路線就會比較偏北。以92W而言，目前正往西移動，16日會接近呂宋島，可能再稍微往北通過巴士海峽，影響台灣南部、東南部的天氣，降雨會持續下去且雨量增加。

台灣颱風論壇指出，目前太平洋上季風槽相當活躍，加上高壓勢力偏北，從南海、菲律賓、關島均適合熱帶擾動醞釀發展，猶如大溫床，變化很大，需要再觀察。氣象專家吳德榮也說，氣象條件複雜，可預報性尚低，不宜太早下定論。

林定宜委婉說，站在氣象局的立場，媒體大事報導會有幾個颱風形成，真的有點衝過頭了，還是慎重一點比較好。

(中時 )