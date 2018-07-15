演懷孕修女勾引小鮮肉 影后傻眼超崩潰

2018年07月15日 17:12 中時 潘鈺楨

艾巴羅爾瓦雀飾演一名懷孕修女，震驚義大利。（海鵬提供）

威尼斯影后艾巴羅爾瓦雀（Alba Rohrwacher）最近在新片《願望咖啡館》（The Place）大踩禁忌、飾演一名懷孕修女，震驚義大利！該片是她繼《完美陌生人》後，與導演保羅傑諾維西（Paolo Genovese）的再度合作，不僅橫掃義大利奧斯卡8項提名，更榮登義大利電影雙周冠軍、創下二億台幣的超級票房。艾巴羅爾瓦雀片中飾演的修女美麗虔誠，為重尋上帝之愛，找上影帝瓦里歐馬斯坦德（Valerio Mastandrea）指點迷津，不料竟被要求像「聖母瑪利亞」處女懷孕，簡直不可能的任務，讓她當場傻眼。

艾巴是義大利最會拿獎的女星，擁有十多個影后頭銜，更曾出任威尼斯、柏林及盧卡諾國際影展評審，也是當今國際影壇最負盛名的義大利女星，什麼角色都難不倒她。她曾在導演保羅傑諾維西合作《完美陌生人》飾演醫生娘，因一場手機遊戲、差點引發婚姻風暴。今年兩人再度合作《願望咖啡館》，這次她飾演守貞11年的虔誠修女，一生奉獻給上帝，有天突然再也感受不到上帝的愛，自此陷入人生徬徨。她只好到咖啡館尋求幫助，不料神秘男子(影帝瓦里歐馬斯坦德 飾)給她的交換條件，竟是要她懷孕生子，即可重獲上帝的愛。這無異是要守貞11年的她大破色戒，讓她當場氣結、指著影帝大罵「你是魔鬼！」。

既然不可能像「聖母瑪利亞」受到神的感召而懷孕，艾巴在《願望咖啡館》只好在夜裡脫下修女服，到夜店尋找一夜情。問題是，11年來只讀聖經的她，根本勾不起年輕小鮮肉的性趣，讓她不僅頻遭打槍、還超級崩潰沒自信。艾巴為此陷入天人交戰：她該遵循信仰、心中卻無上帝，抑或違反戒律，但能重新感受上帝？有趣的是，這時一位盲人教徒出現了，在不知她「精主」，問題迎刃而解。眼看任務就快達成，艾巴卻驚訝發現：他竟也是「願望咖啡館」的常客。

《願望咖啡館》是義大利名導傑諾維西繼《完美陌生人》又一燒腦力作，電影以一名神秘男子為中心，帶出11位不同身分背景的男女，為滿足慾望所做的驚人選擇。劇情不僅驚悚刺激，更一窺現今男女千奇百怪的欲望，逼出心底最暗黑的一面，全片劇情高潮迭起，完全猜不到結局，不僅獲國際媒體「勾出永恆罪惡」的另類好評，更獲譽年度燒腦神片。影后艾巴羅爾瓦雀片中為重獲信仰，竟得違背信仰、到夜店求歡，同時考驗人性神性，讓她大呼「以後不敢再(跟導演)合作了」。電影7月20日在台上映。

(中時 )